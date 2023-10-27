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Группа Зари. Украинская команда – на втором месте таблицы, Гент ушел в отрыв

Лига конференций
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Но у бельгийцев – на один сыгранный матч больше

Группа Зари. Украинская команда – на втором месте таблицы, Гент ушел в отрыв

Фото - ФК Гент / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 26-го октября, состоялся один матч группы В Лиги конференций. "Гент" дома разгромил "Брейдаблик" со счетом 5:0. Этот результат примечателен тем, что влияет на положение "Зари". Ведь украинская команда тоже соревнуется в этой группе.

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Свой матч третьего тура с "Маккаби" "Заря" еще не провела. Именно поэтому команды имеют разное количество сыгранных игр. В таблице "Заря" находится на втором месте с четырьмя очками, на один балл отстает "Маккаби" и на четыре – "Брейдаблик". Впереди – "Гент", опережая "Зарю" на три очка, но имея на один сыгранный матч больше.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Гент 3 2 1 0 8-1 +7 7
2 Заря 2 1 1 0 2-1 +1 4
3 "Маккаби" 2 1 0 1 3-4 -1 3
4 "Брейдаблик" 3 0 0 3 2-9 -7 0

Таблица должна выровняться в ноябре, когда "Заря" сыграет два матча с "Маккаби".

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В статье: Заря (Луганск) Маккаби (Тель-Авив) Гент Брейдаблик
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