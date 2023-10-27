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Группа Зари. Украинская команда – на втором месте таблицы, Гент ушел в отрыв
Но у бельгийцев – на один сыгранный матч больше
Фото - ФК Гент / автор невідомий
Вчера, 26-го октября, состоялся один матч группы В Лиги конференций. "Гент" дома разгромил "Брейдаблик" со счетом 5:0. Этот результат примечателен тем, что влияет на положение "Зари". Ведь украинская команда тоже соревнуется в этой группе.
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Свой матч третьего тура с "Маккаби" "Заря" еще не провела. Именно поэтому команды имеют разное количество сыгранных игр. В таблице "Заря" находится на втором месте с четырьмя очками, на один балл отстает "Маккаби" и на четыре – "Брейдаблик". Впереди – "Гент", опережая "Зарю" на три очка, но имея на один сыгранный матч больше.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Гент
|3
|2
|1
|0
|8-1
|+7
|7
|2
|Заря
|2
|1
|1
|0
|2-1
|+1
|4
|3
|"Маккаби"
|2
|1
|0
|1
|3-4
|-1
|3
|4
|"Брейдаблик"
|3
|0
|0
|3
|2-9
|-7
|0
Таблица должна выровняться в ноябре, когда "Заря" сыграет два матча с "Маккаби".
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