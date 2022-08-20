Лига 1. Разгром Монако и победа Марселя вдесятером

Лига 1. 3-й тур

Монако, "Стад Луи II"

"Монако" – "Ланс" 1:4

Голы: Бадиашиле 41 – Опенда 7, Мачадо 38, Фофана 55 (п), Саид 78

"Монако": Нюбель – Окампос, Дисаси, Бадиашиле, Энрике (Якобс, 67) – Диатта, Матазо (Камара, 46), Жан Лукас (Сарр, 76), Минамино (Головин, 56) – Эмболо, Бен Йеддер

"Ланс": Самба – Медина, Данзо, Гради – Мачадо (Айдара, 81), Фофана (Берг, 88), Абдул-Самед, Франковски (Кабот, 81) – Кошта (Саид, 75), Сотока – Опенда (Ганаго, 75)

Предупреждения: Эмболо 40, Вандерсон 58, Бен Йеддер 68

Удаление: Вандерсон 72 (вторая жёлтая)

"Монако" по традиции слабо начал сезон, разгромно уступив "Лансу" на своём поле. Команда Филипа Клемана заметно не в духе после очередного вылета из квалификации Лиги Чемпионов, и второй тур теряет очки, вслед за ничьей с "Ренном" на прошлой неделе.

Несмотря не невзрачное начало кампании, Клеман решил потягаться с соперником в их динамичном футболе, построенном на переходных фазах. "Кроваво-жёлтые" не первый сезон донимают всю Лигу 1 своим немецким стилем, но "монегаски" всё равно решили пойти в этот бой.

Неслучайно именно Эмболо и Минамино вышли в старте, идеальные игроки под такой футбол. Как и быстроногий Диатта справа. Но ставка себя не оправдала. "Ланс" уверенно перестрелял "Монако" в энергичном поединке на "Стад Луи II". Хозяева оказались к этому решительно не готовы, и кроме очередно заготовки с корнера ничем себя не проявили. 1:4.

Марсель, "Велодром"

"Марсель" – "Нант" 2:1

Голы: Мбемба 70, Паллуа 82 (аг) – Блас 77

"Марсель": Лопес – Балерди (Колашинац, 65), Жиго, Мбемба – Тавареш, Ронжье, Верету, Клосс – Гендузи (Пайет, 65), Жерсон (Луис Суарес, 46) – Алексис Санчес (Ундер, 65, Чалета-Цар, 83)

"Нант": Ляфон – Мерлен, Паллуа, Жиротто (Коко, 87), Фабио (Аппиа, 62) – Мутуссами, Чиривелья (Дусе, 87) – Симон, Блас, Кастеллетто – Гиссан (Мохамед, 62)

Предупреждения: Ронжье 55, Жиго 60, Лопес 76, Верету 90+4 – Гиссан 59

Удаление: Жиго 76 (вторая жёлтая)

"Марсель" сумел вырвать победу в напряженной концовке матча с "Нантом". "Провансальцы" продолжают идти без поражений в Лиге 1 под руководством Игора Тудора, хотя вопросом к хорватскому тренеру уже сейчас накопилось немало. "Канареек" остаётся пожалеть – при куда меньшем ресурсе команде Антуана Комбуаре достойно держалась на самом трудном отрезке, а результат ушёл от них тогда, когда они полностью перехватили игру.

Первые 70 минут матча не подарил особого зрелища. "Марсель" в основном бил издали и угрожал со стандартов. "Нант" довольно остро контратаковал усилиями вингеров Бласа и Симона. Тудор снова испортил праздник Димитри Пайету, не дав ему выйти в старте после предматчевых почестей, связанных с юбилейными 300-ми матчами в составе клуба. Зато тренер зачем-то переместил центральных хавбеков Гендузи и Жерсона на позиции десяток, и долго удивлялся, почему те не создают должной поддержки для Алексиса Санчеса, явно не привыкшего к новой обстановке.

В последние две 10-минутки наконец пошёл футбол. На поле появился Пайет и Луис Суарес, хозяева немного поджали и заработали корнер. Ляфон ошибся на выходе, и Мбемба открыл счёт в матче. Но сразу же "Нант" ответил – экс-игрок болотного чемпионата Жиго привёз пенальти на ровном месте, заработав вторую жёлтую, после чего Блас восстановил паритет.

Окрыленный "Нант" побежал забивать победный, но ещё одна индивидуальная ошибка не позволила им добыть хоть какой-то результат. Пайет и Суарес на ровном месте сочинили момент, и Паллуа ненароком срезал мяч в свои ворота. 2:1. "Марсель" Тудора уродлив, но пока идёт без поражений.