Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верратти об уходе из ПСЖ: Энрике сказал, что я не вхожу в его планы, что он хочет перемен
Полузащитник рассказал, как узнал, что больше не входит в планы ПСЖ
Фото: twitter.com/PSG_inside
Марко Верратти провел в клубе 11 лет и выиграл 30 трофеев. В сентябре он перешел в катарский "Аль-Араби".
- Как вы узнали, что клуб больше на вас не рассчитывает?
- Я искренний человек, говорю все, что думаю. Они поступили так же. Когда тренер [Луис Энрике] только пришел, мы пообщались, и он сообщил, что я не вхожу в его планы. Это замечательный тренер, он хорошо работает в "ПСЖ".
Я не воспринял это как что-то личное. У меня никогда в жизни не было врагов. Я предпочитаю, чтобы неясностей не было.
- Он как-то это объяснил? Тактика, дисциплина...
- Нет, он просто сказал, что хочет перемен. Что я провел в "ПСЖ" много лет, и он хочет чего-то нового. Я считаю, что ничего не бывает случайно. Клуб хотел, чтобы я ушел, поэтому я начал переговоры с другими клубами и выбрал Катар.
- Вы поняли их решение, учитывая то, что это произошло через полгода после продления контракта
- Думаю, в футболе не бывает так уж много "хороших" причин. У каждого свой взгляд на игру. Думаю, Луису Энрике нужны были другие игроки. Ничего против него не имею, у нас были очень хорошие отношения.
Каждый день я работал на максимум, он не может сказать обо мне ничего плохого. Иногда перемены случаются, и это тоже хорошо, - сказал Верратти.
Популярное сейчас
- Испания - Шотландия. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 12.10.2023
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Латвия - Армения. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 12.10.2023
- Вратарь Клермона потерял сознание после взрыва петарды в компенсированное время
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 14:24 Прогнозы на футбол ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19.09.2023
- 14:12 Lifestyle Красотка дня. Соблазнительная жена бывшей звезды ПСЖ, которая готовится к жизни в Катаре. ФОТО
- 11:36 Зарубежные УЕФА не будет учитывать суммы от трансферов игроков ПСЖ в Катар, если признает, что сделки совершены для обхода финансового фэйр-плея