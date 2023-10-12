Верратти об уходе из ПСЖ: Энрике сказал, что я не вхожу в его планы, что он хочет перемен

Марко Верратти провел в клубе 11 лет и выиграл 30 трофеев. В сентябре он перешел в катарский "Аль-Араби".

- Как вы узнали, что клуб больше на вас не рассчитывает?

- Я искренний человек, говорю все, что думаю. Они поступили так же. Когда тренер [Луис Энрике] только пришел, мы пообщались, и он сообщил, что я не вхожу в его планы. Это замечательный тренер, он хорошо работает в "ПСЖ".

Я не воспринял это как что-то личное. У меня никогда в жизни не было врагов. Я предпочитаю, чтобы неясностей не было.

- Он как-то это объяснил? Тактика, дисциплина...

- Нет, он просто сказал, что хочет перемен. Что я провел в "ПСЖ" много лет, и он хочет чего-то нового. Я считаю, что ничего не бывает случайно. Клуб хотел, чтобы я ушел, поэтому я начал переговоры с другими клубами и выбрал Катар.

- Вы поняли их решение, учитывая то, что это произошло через полгода после продления контракта

- Думаю, в футболе не бывает так уж много "хороших" причин. У каждого свой взгляд на игру. Думаю, Луису Энрике нужны были другие игроки. Ничего против него не имею, у нас были очень хорошие отношения.

Каждый день я работал на максимум, он не может сказать обо мне ничего плохого. Иногда перемены случаются, и это тоже хорошо, - сказал Верратти.