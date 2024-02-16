Интер может продать Лаутаро, если ПСЖ даст больше 100 млн евро - La Gazzetta dello Sport

"ПСЖ" заинтересован в трансферах звезд Серии А на замену Килиану Мбаппе.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, парижане проявляют интерес к нападающему "Наполи" Виктору Осимхену и форварду "Интера" Лаутаро Мартинесу.

Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш уже несколько месяцев следит за ситуацией вокруг Осимхена, с которым они знакомы по работе в "Лилле". Уже известно, что форвард точно покинет "Наполи" летом. В его контракте прописаны отступные - 130 млн евро. Осимхен предпочел бы продолжить карьеру в АПЛ, но его еще можно убедить присоединиться к "ПСЖ".

"ПСЖ" внимательно следит за ходом переговоров между Лаутаро и "Интером" о новом контракте. Срок нынешнего соглашения рассчитан до 2026 года. "Интер" предлагает продление до 2028-го. Лаутаро хочет получать 10 млн евро за сезон, но предложение "нерадзурри" едва доходит до 8 млн.

"Интер" оценивает форварда в 150 млн евро. При этом в команде нет ни одного игрока, которого считали бы неприкосновенным. Если "ПСЖ" предложит 100 млн евро без учета бонусов, переговоры могут пройти быстро.