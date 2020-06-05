  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Дома футболистов Бенфики атаковали вандалы
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дома футболистов Бенфики атаковали вандалы

Португалия
(1 голосов)

Футболисты не пострадали

Дома футболистов Бенфики атаковали вандалы
Новина українською

Дома футболистов "Бенфики" подверглись атаке вандалов, сообщает Reuters.

Ранее автобус с игроками команды закидали камнями, пострадали двое — Юлиан Вайгль и Андрия Живкович. Они поранились осколками стекла и были доставлены в больницу.

По информации источника, после нападения на автобус была совершена атака на дома нескольких футболистов "Бенфики". Неизвестные написали на домах угрозы. Сообщается, что пострадало жилье полузащитника "орлов" Пиззи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...