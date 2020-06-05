Дома футболистов Бенфики атаковали вандалы

Дома футболистов "Бенфики" подверглись атаке вандалов, сообщает Reuters.

Ранее автобус с игроками команды закидали камнями, пострадали двое — Юлиан Вайгль и Андрия Живкович. Они поранились осколками стекла и были доставлены в больницу.

По информации источника, после нападения на автобус была совершена атака на дома нескольких футболистов "Бенфики". Неизвестные написали на домах угрозы. Сообщается, что пострадало жилье полузащитника "орлов" Пиззи.