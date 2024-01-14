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Бенфика возьмет в аренду футболиста Манчестер Юнайтед. В понедельник запланирован медосмотр

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Бенфика возьмет в аренду футболиста Манчестер Юнайтед. В понедельник запланирован медосмотр

Номер 33 - Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский футболист МЮ Альваро Фернандес вскоре станет игроком “Бенфики”. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Завтра, в понедельник, у полузащитника запланирован медосмотр в португальском клубе. Он присоединится к "орлам" на правах аренды с возможностью выкупа.

Первую часть сезона Фернандес провел также в аренде, но в испанском чемпионате. На его счету 14 матчей в Ла Лиге и Кубке Испании в составе "Гранады". МЮ отозвал его с аренды.

Альваро является воспитанником школы мадридского "Реала". В 17-летнем возрасте он присоединился к “Манчестер Юнайтед”, однако с 2020 года не провел еще ни одного матча за первую команду. Испанец лишь несколько раз попадал на скамью для запасных "манкунианцев", а также играл в аренде за "Престон".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в семь миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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