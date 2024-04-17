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Облак пропустил 60+ голов за сезон - это худший показатель в Атлетико за 13 лет

Испания

Куда делась легендарная оборона "матрасников"?

Облак пропустил 60+ голов за сезон - это худший показатель в Атлетико за 13 лет

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ян Облак стал третьим голкипером мадридского "Атлетико" с 2000 года, который пропустил более 60 голов за сезон.

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После 4-х пропущенных мячей в ответном четвертьфинальном матче от дортмундской "Боруссии" (2:4), количество пропущенных мячей словака достигло отметки в 61 гол.

Последними вратарями, пропустившими в составе "матрасников" более 60 голов за сезон, были Хосе Франсиско Молина (64 в сезоне-1999/00) и Давид Де Хеа (65 в сезоне-2010/11).

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Атлетико (Мадрид) статистика Ян Облак
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Источник:
Transfermarket
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
17.04.2024 в 12:31
Эра Облака подходит к концу. Он действительно стал хуже играть.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
17.04.2024 в 12:31
Эра Облака подходит к концу. Он действительно стал хуже играть.
Ответить
0
0

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