Облак пропустил 60+ голов за сезон - это худший показатель в Атлетико за 13 лет

Ян Облак стал третьим голкипером мадридского "Атлетико" с 2000 года, который пропустил более 60 голов за сезон.

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После 4-х пропущенных мячей в ответном четвертьфинальном матче от дортмундской "Боруссии" (2:4), количество пропущенных мячей словака достигло отметки в 61 гол.

Последними вратарями, пропустившими в составе "матрасников" более 60 голов за сезон, были Хосе Франсиско Молина (64 в сезоне-1999/00) и Давид Де Хеа (65 в сезоне-2010/11).