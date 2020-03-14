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ФК Мариуполь - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 28 июня 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
2 - 0
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66'
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
25' Виктор Корниенко 37' Даниил Игнатенко 45' Сергей Логинов 45+3' Алексей Кащук
48' Назарий Муравский 56' Руслан Фомин 57' Кулаков А.
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
31%
Ничья
19%
СК Днепр-1
50%
Личные встречи
ФК Мариуполь
1
Побед
3
Игр
2
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
20.10.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 0 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - ФК Мариуполь
Кубок Украины 2021
24.06.2020 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 14:00 Олимпик 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 19:00 Ворскла 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
31%
Ничья
19%
СК Днепр-1
50%
Главные события
Кулаков А.
57'
Назарий Муравский
48'
45'
Сергей Логинов
ГООЛ! Алексей Кащук
45+3'
Даниил Игнатенко
37'
ГООЛ! Виктор Корниенко
25'
Составы команд
0
Виктор Корниенко
0
Сергей Логинов
Стартовый состав
  • 0
    Виктор Корниенко
    25
  • 0
    Даниил Игнатенко
    Полузащитник
    37
  • 0
    Алексей Кащук
    45+3
  • 0
    Назарий Муравский
    48
  • 0
    Кулаков А.
    57
  • 0
    Сергей Логинов
    Полузащитник
    45
Запасные игроки
  • 0
    Руслан Фомин
    Нападающий
    56
Тренеры
Трансляция
65'
Вторая желтая
Муравский нарушает правила, получает вторую желтую и ПЕНАЛЬТИ!
63'
Мариуполь старается отвести игру от своих ворот, но Днепр-1 не ослабляет давление
61'
Еще один удар головой Адамюка, в кого-то из защитников попал мяч
59'
Опасный момент
Адамюк пробил головой после навеса с углового, в штангу попал мяч, затем в голкипера, в сетку так и не залетел
57'
Желтая карточка
Сваток и Кулаков потолкались в центре поля
56'
Замена
Руслан Фомин (ФК Мариуполь) вышел на замену вместо Алексея Кащука
55'
Когут сильно пробил издали - над перекладиной пролетел мяч
53'
Много лишних передач у днепрян, из-за чего теряется темп атак
51'
Мариуполь отодвигает игру от своих ворот и сбивает темп, гости слишком суетятся
49'
Днепряне агрессивно начали второй тайм
48'
Желтая карточка
Назарий Муравский (ФК Мариуполь) за срыв атаки соперника предупрежден
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45+3'
Гоооол!!!
Алексей Кащук (ФК Мариуполь) сместился с фланга в центр и смачно пробил в самый угол. Голкипер не ожидал и поздно прыгнул за мячом - 2:0.
45'
Инфо
3 мин. добавлено
45+2'
Хобленко прорвался по флангу и навесил в штрафную - слишком высокая подача
45'
Желтая карточка
Сергей Логинов (СК Днепр-1) наказан за отмашку
44'
Пошли обмены ударами - логичное завершение атак, но не хватает точности этим выстрелам
42'
Кравченко пробил выше ворот после заблокированного выстрела Цурикова
41'
Корниенко простреливал на дальнюю штангу днепрян, никто не успел к мячу
38'
Более напряженной стала игра, футболисты постоянно конфликтуют и выясняют отношения
37'
Желтая карточка
Даниил Игнатенко (ФК Мариуполь) получает горчичник за грубую игру против Когута
35'
Опасный момент
Ууух, как опасно! Кулаков вырвался на свидание с голкипером после паса Быкова, удар и мяч прокатился впритирку со штангой
33'
Дальний удар наносит Когут - чуть выше ворот
32'
Высокий прессинг Днепра-1 не приносит результата, Мариуполь продолжает перепасовываться на своей половине поля
29'
Еще один опасный выпад, Федорчук переправлял мяч в ворота, Юрчук на выходе забирает мяч
27'
Логинову оказывают медпомошь
25'
Гоооол!!!
Первая же опасная атака хозяев завершилась голом. Кирюханцев навесил на дальнюю штангу и Виктор Корниенко переправил мяч в сетку. Мариуполь неожиданно выходит вперед - 1:0.
22'
Мариуполь пробует перехватить инициативу, без агрессии на ворота соперника
20'
В середину поля переместилась игра, при этом гости продолжают контролировать мяч
17'
Уголовой
Неудачно разыграли стандарт днепряне, но Назаренко смог пробить - очень неточно
15'
Офсайд
Когут в офсайде после паса пяткой от Хобленко
13'
Подопечные Михайленко доминируют, почти вся игра идет на половине поля Мариуполя
12'
Цуриков сделал острый пас в штрафную, гости отбиваются... хотя атака продолжается вторым темпом
9'
Опасный момент
Опасный удар наносил Вакулко, Гальчук реагирует на выстрел в самый угол
7'
Хороший темп встречи, почти без разведки пошли вперед команды
5'
Два удара успел нанести Назаренко, первый заблокировал защитник, затем мяч забрал голкипер Мариуполя
3'
Азовцы мчат вперед, но нервничают, в перспективной атаке Кулаков сыграл рукой
Свисток
Матч начался
Днепр-1: 33. Юрчук, 3. Адамюк, 15. Логинов, 39. Сваток, 23. Тейлор Л., 19. Цуриков, 25. Когут И., 29. Назаренко Ал-р, 69. Вакулко, 4. Кравченко С., 9. Хобленко
Запасные: 31. Клищук, 30. Гуйе П., 8. Полевой, 10. Булеца, 18. Снижко, 20. Ди Франко, 44. Батагов, 77. Чичиков, 89. Супряга
Мариуполь: 1. Гальчук, 2. Быков Ал., 5. Дава, 29. Кирюханцев, 37. Муравский, 9. Мишнев, 25. Федорчук, 73. Игнатенко Д., 75. Корниенко В., 20. Кащук, 77. Кулаков
Запасные: 33. Поспелов, 4. Чоботенко, 8. Полегенько, 11. Чурко, 17. Горбунов С., 19. Тищенко И., 71. Чех М., 7. Топалов, 86. Фомин
Добрый день, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ ФК Мариуполь - СК Днепр-1.
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Анонс матча ФК Мариуполь - СК Днепр-1 28.06.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 28.06.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 14.03.2020 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - СК Днепр-1 можно посмотреть 28.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Прошедший поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Ворскла - 24.06.2020, в рамках турнира Кубок Украины 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко

Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Ворскла - 19.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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