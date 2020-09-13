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Ворскла - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 13 сентября 2020, 19:30
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
0 - 0
Обновить
5'
Ингулец
Петрово
Ход матча
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
59%
Ничья
7%
Ингулец
33%
Прогноз на матч
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021
23.08.2020 - 17:00 Ворскла 5 - 2 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
Кубок Украины 2021
08.07.2020 - 21:30 Динамо 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
03.07.2020 - 19:00 ФК Львов 2 - 2 Завершен Ворскла Н
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Последние матчи - Ингулец
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2021
23.08.2020 - 14:00 Ингулец 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Первая лига 2019/2020
13.08.2020 - 17:30 Балканы 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Первая лига 2019/2020
07.08.2020 - 17:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Рух Н
Первая лига 2019/2020
03.08.2020 - 17:00 Ингулец 3 - 0 Завершен Кремень В
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Новости команд
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Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
59%
Ничья
7%
Ингулец
33%
Составы команд
Стартовый состав
  • 77
    Денис Васин
    Нападающий
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 23
    Вадим Сапай
    Защитник
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 10
    Владислав Кулач
    Нападающий
  • 50
    Кане
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 49
    Ника Сичинава
  • 89
    Олег Синегуб
    Защитник
  • 80
    Владислав Лупашко
    Полузащитник
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 55
    Максим Ковалев
    Защитник
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
Запасные игроки
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 6
    Александр Скляр
    Полузащитник
  • 82
    Павел Ребенок
    Полузащитник
  • 5
    Нажиб Якубу
  • 28
    Виталий Павлов
    Защитник
  • 9
    Александр Мишуренко
    Нападающий
  • 35
    Владислав Шишка
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
4'
Упал Васин в чужой штрафной на левом фланге в борьбе с Семенко. Без фола.
2'
Опасный момент
Над перекладиной прошел мяч после удара Ситчинавы со средней дистанции. Первыми атаковали гости.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Крынский, Мишуренко, Бартулович, Фатеев, Павлов, Плохотнюк, Шишка, Щедрый, Квасный.
Ингулец: Шуст — Балан, Семенко, Ковалев, Синегуб — Кучеренко, Лупашко — Коваленко, Запорожец, Козак — Ситчинава.
Запасные: Ткаченко, Скляр, Опанасенко, Якубу, Пешич, Татарков, Ребенок, Челядин, Щербак.
Ворскла: Резник — Чеснаков, Яворский, Альюн — Пердута, Пуцлин, Кане, Сапай — Васин, Степанюк, Кулач.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Юрий Можаровский (Львов, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию 2-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Ворскла" им. А. Бутовского (Полтава, Украина) сыграют полтавская Ворскла и петровский Ингулец.
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Анонс матча Ворскла - Ингулец 13.09.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 13.09.2020
Время начала матча: 19:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Ингулец можно посмотреть 13.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Рух - 23.08.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против СК Днепр-1 - 05.09.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Ворскла - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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