Ворскла - Ингулец онлайн трансляция матча

Анонс матча Ворскла - Ингулец 13.09.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 13.09.2020

Время начала матча: 19:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Рух - 23.08.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)

Год основания Ингулец (Петрово): 2013

Страна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против СК Днепр-1 - 05.09.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился ничьей.

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