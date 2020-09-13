Ворскла - Ингулец онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 13.09.2020
Время начала матча: 19:30
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Рух - 23.08.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Ворскла.
Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против СК Днепр-1 - 05.09.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился ничьей.
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