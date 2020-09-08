Англия - Дания онлайн трансляция матча

Поединок между командой Англия и командой Дания будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.
Дата проведения матча: 14.10.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Англия и командой Дания:
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Дания и Англия в предыдущем футбольном матче 08.09.2020 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Прошедший матч команды Англия был сыгран против Бельгия - 11.10.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился победой команды Англия.
Название: Дания
Страна: Дания
Тренер: Оге Харейде
Прошедший поединок команды Дания был сыгран против Исландия - 11.10.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Дания.
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