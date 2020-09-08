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Англия - Дания онлайн трансляция матча

Лига Наций - 14 октября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Англия
0 - 1
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77'
Дания
Ход матча
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Англия
60%
Ничья
25%
Дания
15%
Личные встречи
Англия
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Дания
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Дания 0 - 0 Завершен Англия
Контрольные матчи 2013/2014
05.03.2014 - 22:00 Англия 1 - 0 Завершен Дания
Последние матчи - Англия
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 19:00 Англия 2 - 1 Завершен Бельгия В
Международные товарищеские матчи 2019/2020
08.10.2020 - 21:45 Англия 3 - 0 Завершен Уэльс В
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Дания 0 - 0 Завершен Англия Н
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 19:00 Исландия 0 - 1 Завершен Англия В
Евро 2020 2020
17.11.2019 - 19:00 Косово 0 - 4 Завершен Англия В
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Последние матчи - Дания
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Исландия 0 - 3 Завершен Дания В
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 19:00 Дания 0 - 0 Завершен Фарерские острова Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 18:45 Дания 4 - 0 Завершен Фарерские острова В
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Дания 0 - 0 Завершен Англия Н
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 21:45 Дания 0 - 2 Завершен Бельгия П
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Новости команд
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Англия
60%
Ничья
25%
Дания
15%
Трансляция
75'
Систо после великолепного паса Эриксена пробил неудачно, защитник перехватил мяч
74'
Замена
Мартина Брэйтуэйта заменил Янник Вестергор (Дания)
73'
Замена
Мэйсон Маунт уходит, появляется Жадон Санчо (Англия), а также Маркус Рэшфорд уступает место Доминику Кальверт-Льюину
71'
Снова передышку взяли команды, Дания перепасовывается в центре поля
68'
Васс неплохо пробил головой, в метре над перекладиной просвистел мяч
66'
Опасный момент
Невероятный сейв Шмейхеля, наверняка головой пробивал Маунт, так казалось - из-под перекладины мяч достал голкипер Дании
64'
Рашфорд снова стреляет издали и попадает в защитника
62'
Уокер совершил рейд по своему флангу, но потом отдал пас назад, все же дальним ударом завершилась атака англичан и Шмейхель забрал мяч
60'
Невысокие скорости во встрече, одна команда не может взвинтить скорости, второй это ненужно
57'
Фактически Дания прижала подопечных Саутгейта к их воротам
56'
Уголовой
Классный прессинг датчан приносит результаты, Уокер потерял мяч, затем угловой заработали гости
55'
Рашфорд пробил издали - очень неточно и не достаточно сильно
52'
Наносил удар по воротам Поульсен, довольно неплохо, хотя голкипер англичан справляется
49'
Англия заработала штрафной, правда разыграла его совершенно бездарно
47'
Гости позволяют себе прессинговать сборную "Трех львов" даже на е половине поля
46'
Замена
Матиас Йоргенсен (Дания) выходит на поле, Андреас Кристенсен покидает его. А Роберт Сков уступает место на поле Йоакиму Мехле
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45+1'
Желтая карточка
Хейбьерг за грубость получает предупреждение
45'
Инфо
3 мин. добавлено
45'
Хороший контроль мяча у скандинавской сборной, они могут успокоить игру и сбить агрессию соперника
42'
Хозяева встречи стараются доставить мяч в штрафную гостей через "второй этаж" - защитники эти мячи легко перехватывают
40'
Дания все контролирует на поле, Англия выглядит растерянно
38'
Желтая карточка
Андреас Кристенсен не сдержался, сфолил и получил горчичник
37'
Замена
Каспер Дольберг уступает место на поле Пионе Систо (Дания)
36'
Замена
Тайрон Мингс (Англия) выйходит на поле, заменив Эйнсли Мэйтленд-Найлса
35'
Гоооол!!!
Эриксен с точки пробивает без шансов для Пикфорда. Дания выходит вперед - 0:1
34'
Опасный момент
Катастрофа для хозяев. Пенальти назначает арбитр за фол Уокера против Дилейни
32'
Дольбергу продолжают оказывать медпомощь
31'
Вторая желтая
Ай-я-яй! Удаление. Магуайр в простом моменте ошибся, потерял мяч, а затем ударил по ногам Дольберга, который мог организовать острую контратаку
29'
Опасный момент
Первый хороший момент у англичан, Кейн мог пробивать с близкого расстояния, хотя времени было мало и несильный и неточный получился удар
27'
Теперь навес в штрафную Англии со стандарта, ничего нового, результат тот же - защитники разбираются
25'
Уголовой
Разыграли стандарт подопечные Саутгейта, во вратарскую навес, мяч выбивают защитники
23'
Дольберг ворвался в штрафную, затем то ли пробил, то ли прострелил на дальнюю штангу - мяч забрал Пикфорд
21'
Дания интересно смотрится со своими рывками, быстро проходя полузащиту англичан, а вот хозяева слишком долго перепасовываются в центре поля
18'
Скоростная контратака Дании завершилась торопливым и очень неточным ударом Эриксена
17'
Рашфорд решился на удар с дальней дистанции - Шмейхель все контролирует
15'
Хорошие скорости в игре, но много борьбы и до ударов по воротам редко доходит дело
13'
Маунт под острым углом вышел на ворота датчан, хотел пробить, получился прострел, который без проблем забрал голкипер
10'
Игра переместилась в среднюю часть поля
8'
Уголовой
Еще один стандарт разыграли датчане - ничего опасного
7'
Опасный момент
Дольберг пробивал по воротам сначала после скоростной атаки - голкипер отбил, затем после розыгрыша корнера. Опаснейший выпад получился у гостей
5'
Желтая карточка
Магуайр грубо въехал в ногу Поульсену
4'
Хозяева встречи активно идут вперед, Дания пока лишь обороняется
2'
Кейн пробил по воротам, защитник успел подставить ногу и мяч прилетел в руки голкиперу
Свисток
Матч начался
Дания: 1. Шмейхель, 6. Кристенсен, 4. Кьяр, 7. Сков, 8. Дилейни, 18. Васс, 23. Хейбьерг, 10. Эриксен, 9. Брейтуэйт, 12. Дольберг, 20. Поульсен
Запасные: 16. Лёссль, 22. Хансен Й., 3. Вестергор, 13. Занка Йоргенсен, 14. Дальсгор, 5. Мехле, 17. Винд, 2. Биллинг, 11. Систо, 21. Йенсен Мат., 15. Гюткьер
Англия: 1. Пикфорд, 2. Джеймс Р., 4. Уолкер, 5. Коуди, 6. Магуайр, 3. Мэйтлэнд-Найлс, 7. Райс, 8. Филлипс, 10. Маунт, 9. Кейн, 11. Рашфорд
Запасные: 13. Поуп, 22. Хендерсон Д., 12. Мингс, 17. Гомез, 14. Хендерсон, 15. Сака Б., 16. Александер-Арнольд, 18. Уорд-Праус, 19. Грилиш, 23. Калверт-Льюин, 20. Ингз, 21. Санчо
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Англия - Дания.
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Анонс матча Англия - Дания 14.10.2020, Лига Наций

Поединок между командой Англия и командой Дания будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 14.10.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Англия и командой Дания:

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Дания и Англия в предыдущем футбольном матче 08.09.2020 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Англия - Дания можно посмотреть 14.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Англия - Дания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Прошедший матч команды Англия был сыгран против Бельгия - 11.10.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился победой команды Англия.

Команда гостей

Название: Дания
Страна: Дания
Тренер: Оге Харейде

Прошедший поединок команды Дания был сыгран против Исландия - 11.10.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Дания.

Следите за результатами матча Англия - Дания онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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