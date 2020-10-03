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ФК Минай - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 17 октября 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 0
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84'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
41' Алексей Быков
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
33%
Ничья
20%
ФК Мариуполь
47%
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 15:00 Полесье 1 - 2 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 14:00 ФК Минай 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 15:00 Виктория 1 - 3 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 17:00 Ворскла 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
18.09.2020 - 19:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 17:00 Заря 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
33%
Ничья
20%
ФК Мариуполь
47%
Главные события
41'
Алексей Быков
Составы команд
Стартовый состав
  • 7
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 6
    Максим Чех
  • 7
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 29
    Вячеслав Танковский
    Полузащитник
  • 9
    Дмитрий Мишнёв
    Полузащитник
  • 96
    Игорь Кирюханцев
    Защитник
  • 1
    Евгений Гальчук
    Вратарь
  • 2
    Алексей Быков
    Защитник
    41
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
Запасные игроки
  • 3
    Олег Допилка
    Защитник
  • 77
    Кулаков А.
  • 19
    Игорь Тищенко
    Полузащитник
Тренеры
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Комментарии(1)
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Ігор Холост (Львов)
17.10.2020 в 14:45
Шикарний матч,три рази засинав.)))
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Анонс матча ФК Минай - ФК Мариуполь 17.10.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 17.10.2020
Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - ФК Мариуполь можно посмотреть 17.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Ингулец - 03.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Колос - 04.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.

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