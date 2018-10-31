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Ингулец - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 25 октября 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
1 - 1
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перерыв
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
6' Денис Балан 12' Александр Козак 35' Алексей Быков
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
16%
Ничья
32%
ФК Мариуполь
53%
Личные встречи
Ингулец
1
Побед
3
Игр
1
Побед
ФК Мариуполь
Кубок Украины 2018
31.10.2018 - 15:00 Ингулец 3 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Первая лига 2016/2017
19.11.2016 - 14:00 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Первая лига 2016/2017
05.08.2016 - 18:00 ФК Мариуполь 1 - 0 Завершен Ингулец
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 3 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 18:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 19:30 Колос 0 - 0 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 17:00 Ингулец 1 - 1 Завершен Десна Н
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 15:00 Виктория 1 - 3 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 17:00 Ворскла 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
18.09.2020 - 19:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь В
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Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
16%
Ничья
32%
ФК Мариуполь
53%
Главные события
35'
Алексей Быков
Александр Козак
12'
ГООЛ! Денис Балан
6'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Денис Балан
    Защитник
    6
  • 0
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 0
    Александр Козак
    Полузащитник
    12
  • 0
    Максим Ковалев
    Защитник
  • 0
    Владислав Лупашко
    Полузащитник
  • 0
    Евгений Гальчук
    Вратарь
  • 0
    Алексей Быков
    Защитник
    35
  • 0
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 0
    Игорь Кирюханцев
    Защитник
  • 0
    Максим Чех
  • 0
    Дмитрий Мишнёв
    Полузащитник
  • 0
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
  • 0
    Вячеслав Танковский
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
45'
Арбитр остановил игру и смотрит ВАР повтор борьбы Сикана и Крвалева в штрафной Ингульца - нет, пенальти не будет
44'
Танковский заработал еще один штрафной, недалеко от ворот Шуста. Впрочем, неопасно разыграли его азовчане
42'
Дальний неточный удар со штрафного наносил Ковалев
40'
Желтая карточка
Бартулович (Ингулец) наказан за фол против Танковского
39'
Рейд через половину поля совершил Мкомола, решил сам пробить - намного выше ворот
37'
Уголовой
Шуст кулаком выбивает мяч. Угловой не лучшим образом разыграли мариупольцы
35'
Желтая карточка
Алексей Быков (ФК Мариуполь) ударил рукой соперника в борьбе за верховой мяч
34'
Опасный момент
Танковский пробил не так на силу, как на технику, довольно неплохо, хотя точности и не хватило
32'
Опасный момент
Козак накрутил в штрафной защитника и сделал хороший пас-навес на Бартуловича, который не смог пробить головой
29'
Офсайд
Хороший выпад Ингульца, но арбитры где-то увидели вне игры у Янакова
28'
Высокий брак при передачах мешает командам провести опасную атаку, в завершении обязательно ошибаются нападающие
26'
Запорожец пробивал головой после навеса Квасного с фланга - намного выше пролетел мяч
23'
Отметим левый край атаки хозяев встречи, значительная часть комбинаций строится через Янакова и Квасного
21'
Шуст забирает мяч на выходе после заброса мяча в штрафную Ингульца
19'
Не такой высокий темп в эти минуты, но команды обмениваются выпадами, в центре мяч почти не задерживается
16'
Уголовой
Чоботенко пробивал головой после разыгранного корнера - неточно
15'
С острого угла пробивал Сикан, голкипер среагировал, хотя еще корнер разыграют гости
13'
Теперь Сикан нарушает правила, игра не грубая, но темп встречи рваный
12'
Желтая карточка
Александр Козак (Ингулец) совершил необязательное нарушение в центре поля - желтая карточка
9'
Опасный момент
Снова мяч в воротах, Ингулец поразил цель... но нет. Был фол в атаке у хозяев и гол не засчитан
8'
Гоооол!!!
Быстро отыгрывается Мариуполь, Бондаренко разогнал атаку, дал пас на Горбунова, тот вернул в штрафной и Бондаренко пробил в дальний угол - 1:1.
6'
Гоооол!!!
Разыграли корнер хозяева поля, прошел навес в штрафную и Денис Балан головой пробил в ворота. Ингулец выходит вперед после грубой ошибки мариупольцев - 1:0.
6'
Опасный момент
А вот это уже очень опасно, Бартулович пробил со штрафного и Гальчук дивом достал мяч
4'
Ингулец активнее начал игру
3'
Первый удар в матче наносит Янаков, очень неплохо для пристелки, рядом со штангой ворот азовчан пролетел мяч
Свисток
Матч начался
Мариуполь: 1. Гальчук, 2. Быков, 4. Чоботенко, 95. Стасюк, 96. Кирюханцев, 6. Чех, 9. Мишнев, 17. Горбунов, 21. Бондаренко, 29. Танковский, 99. Сикан
Запасные: 31. Кудрик, 11. Очеретько, 19. Тищенко И., 38. Шушко, 79. Кулиев, 8. Велев, 77. Кулаков
Ингулец: 1. Шуст, 39. Балан, 90. Семенко, 99. Квасный, 5. Запорожец, 10. Козак, 11. Бартулович, 17. Янаков, 18. Мкомола, 55. Ковалев М., 80. Лупашко
Запасные: 14. Крынский, 13. Коваленко И., 22. Белоцерковец, 29. Литвяк, 31. Плохотнюк
Добрый день, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча седьмого тура АПЛ Ингулец - Мариуполь.
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Анонс матча Ингулец - ФК Мариуполь 25.10.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 25.10.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Ингулец, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение Ингулец и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 31.10.2018 закончилось со счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - ФК Мариуполь можно посмотреть 25.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против ФК Александрия - 18.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Предыдущий поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против ФК Минай - 17.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Следите за результатами матча Ингулец - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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