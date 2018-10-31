Ингулец - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 25.10.2020
Время начала матча: 14:00
История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Ингулец, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение Ингулец и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 31.10.2018 закончилось со счетом: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против ФК Александрия - 18.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Александрия.
Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич
Предыдущий поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против ФК Минай - 17.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.
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