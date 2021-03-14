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Шахтер - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 14 марта 2021, 17:00 - Металлист . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Пасхал, Игорь
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
1 - 0
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42'
Десна
Чернигов
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
34%
Ничья
28%
Десна
38%
П1: 1.57 Х: 4.30 П2: 5.55
П1: 1.36 Х: 4.20 П2: 6.50
П1: 1.57 Х: 4.30 П2: 5.55
П1: 1.39 Х: 4.32 П2: 8.20
П1: 1.45 Х: 4.30 П2: 7.70
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
7
Побед
8
Игр
0
Побед
Десна
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Десна 2 - 2 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 Десна 2 - 4 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 2 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Десна
Последние матчи - Шахтер
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 22:00 Рома 3 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
06.03.2021 - 17:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Шахтер В
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 19:00 Агробизнес 1 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 17:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Заря П
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 19:55 Шахтер 1 - 0 Завершен Маккаби В
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Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 Рух 0 - 4 Завершен Десна В
Премьер-лига 2020/2021
26.02.2021 - 19:00 Десна 3 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 19:30 Десна 1 - 1 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен Десна П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
25.01.2021 - 15:00 Десна 0 - 1 Завершен Партизан П
Показать больше
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
34%
Ничья
28%
Десна
38%
П1: 1.57 Х: 4.30 П2: 5.55
П1: 1.36 Х: 4.20 П2: 6.50
П1: 1.57 Х: 4.30 П2: 5.55
П1: 1.39 Х: 4.32 П2: 8.20
П1: 1.45 Х: 4.30 П2: 7.70
Составы команд
Стартовый состав
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 10
    Гилберто Мораес Джуниор
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 27
    Майкон
    Полузащитник
  • 31
    Исмаили
    Защитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 3
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 7
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 10
    Андрей Тотовицкий
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 14
    Евгений Чепурненко
    Полузащитник
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 25
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 22
    Мостовой Андрей
Запасные игроки
  • 70
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 61
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 15
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 23
    Сухотский, Артем
    Защитник
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 6
    Dima, Constantin
    Защитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
Тренеры
  • Луиш Кастру
  • Александр Рябокон
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
5
Штрафные
4
4
Фолы
5
3
Удары в створ
1
Сейвы
2
1
Угловые
3
ЖК
2
Трансляция
37'
Уголовой
Два подряд угловых черниговской команды опасностью не завершились.
36'
Опасный момент
Десна перехватила мяч в центре поля, выход 5 в 2, Гуцуляк пробивал с центра штрафной соперника, Трубин ногой спасает свою команду.
34'
Гоооол!!!
Тете пробивает в левый от голкипера угол, Паст угадал, но не выручил.
33'
Желтая карточка
После просмотра VAR рефери доглядел нарушение против Кривцова со стороны Имерекова, пенальти и желтая.
31'
Навес от Патрика в штрафную соперника, Кривцов еле дотянулся до мяча, круглый в руках Паста.
30'
Желтая карточка
Желтая для Огири за срыв атаки соперника и фол против Мораеса.
29'
Полегенько фолит против Соломона на своей половине поля, штрафной.
27'
Тамм неудачно отдает пас по центру на половину поля соперника, Бондар перехватил.
25'
Штрафной для дончан, навес в штрафную черниговцев от Майкона, защита выбивает мяч.
24'
Опасный момент
Майкон пробивает из-за пределов штрафной соперника, Паст уверенно забирает мяч.
22'
Тотовицкий играет рукой в атаке, стандарт для Шахтера.
21'
Калитвинцев получил мяч на правом фланге, подал в штрафную Трубина, но прямо ему в руки.
20'
Уголовой
Корнер для горняков заработал Мораес, навес с правого фланга от Соломона, защитник головой выносит мяч.
18'
Фол против Картушова со стороны Тете в центре поля, стандарт.
16'
Матвиенко навесил с правого фланга, Мораес в штрафной соперника пытался пробить головой, но мяч не достал, от ворот для Паста.
15'
Кривцов нарушает правила в атаке против Тотовицкого, штрафной.
14'
Уголовой
Угловой для Десны, навес с правого фланга, прямо в руки Трубина.
12'
Тете пробивает с линии вратарской гостей, выстрел заблокирован.
10'
В контратаку выскочили черниговцы, Чепурненко прорывался по правому флангу, вошел в штрафную оппонентов, но не смог переиграть защитника.
9'
Шахтер продолжает активничать на половине поля соперника, но пока без особой остроты.
7'
Опасный момент
Мораес в падении через себя во вратарской Десны пробивал, но прямо в руки Пасту.
6'
Додо навешивает с левого фланга в штрафную соперника, Имереков головой выбил мяч.
4'
Тете фолит на своей половине поля против Чепурненко, штрафной.
2'
С самого начала поединка хозяева взяли мяч под свой контроль и пытаются организовать атаку, гости пока в обороне.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая тренсляция матча 18 тура украинской Премьер-Лиги 2020/2021 между командами Шахтер и Десна.
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Анонс матча Шахтер - Десна 14.03.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 14.03.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Десна (Чернигов):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Десна и Шахтер в предыдущем футбольном матче 04.10.2020 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Луиш Кастру и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Десна можно посмотреть 14.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против "Рома" - 11.03.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды "Рома".

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший поединок команды Десна был сыгран против Рух - 08.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Десна.

Следите за результатами матча Шахтер - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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