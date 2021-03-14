Шахтер - Десна онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Десна 14.03.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 14.03.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Десна (Чернигов):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Десна и Шахтер в предыдущем футбольном матче 04.10.2020 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Луиш Кастру и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Луиш Каштру



Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против "Рома" - 11.03.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды "Рома".

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Прошедший поединок команды Десна был сыгран против Рух - 08.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Десна.

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