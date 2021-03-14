Шахтер - Десна онлайн трансляция матча

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Металлист.
Дата проведения матча: 14.03.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Десна (Чернигов):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Десна и Шахтер в предыдущем футбольном матче 04.10.2020 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Луиш Кастру и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против "Рома" - 11.03.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды "Рома".
Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь
Прошедший поединок команды Десна был сыгран против Рух - 08.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Десна.
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