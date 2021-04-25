Вильярреал - Арсенал онлайн трансляция матча

Анонс матча Вильярреал - Арсенал 29.04.2021, Лига Европы

Противостояние между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч пройдет на стадионе Эстадио де ла Серамика.

Дата проведения матча: 29.04.2021

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вильярреал (Вильярреаль)

Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923

Страна: Испания

Тренер: Хавьер Кальеха



Предыдущий поединок команды Вильярреал был сыгран против "Барселона" - 25.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против Эвертон - 23.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Эвертон.

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