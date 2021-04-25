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Вильярреал - Арсенал онлайн трансляция матча

Лига Европы - 29 апреля 2021, 22:00 - Эстадио де ла Серамика . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Артур Суареш Диаш
Рейтинг матча:
Вильярреал
Вильярреаль
2 - 0
Обновить
75'
Арсенал
Лондон
Ход матча
5' Мануэль Тригерос 29' Рауль Альбиоль 37' Пау Торрес 44' Даниель Себальос
46' Пако Алькасер Вышел: Кукелин, Франсис 57' Даниель Себальос 58' Томас Парти 63' Мартин Эдегор Вышел: Мартинелли, Габриэль 67' Этьен Капу
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
47%
Ничья
27%
Арсенал
27%
П1: 1.08 Х: 9.00 П2: 42.00
П1: 1.53 Х: 3.75 П2: 29.00
П1: 1.08 Х: 9.00 П2: 42.00
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 67.00
П1: 1.57 Х: 4.00 П2: 6.00
Интересные факты
  • Арсенал не проигрывает в последних 4 играх.
  • Арсенал не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Вильярреал выигрывает первый тайм в 50% матчей, Арсенал выигрывает в 32% матчей.
  • Вильярреал выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Арсенал выигрывает в 32%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Вильярреал's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.
  • Недавнее выступление команды Вильярреал в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Арсенал.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Вильярреал (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Вильярреал выиграла 0, команда Арсенал выиграла 2, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.
  • В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 3 гол(а).
  • Вильярреал забивает 0.25 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 1.25 гола против команды Вильярреал (в среднем).
  • Вильярреал забивает 1.78 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вильярреал и Арсенал - 1.5.
  • Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вильярреал и Арсенал - 0.75.
  • Вильярреал пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Вильярреал забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 17:15 Вильярреал 1 - 2 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2020/2021
21.04.2021 - 22:00 Алавес 2 - 1 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 22:00 Леванте 1 - 5 Завершен Вильярреал В
Лига Европы 2020/2021
15.04.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 1 Завершен Динамо В
Чемпионат Испании 2020/2021
11.04.2021 - 15:00 Вильярреал 1 - 2 Завершен Осасуна П
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Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
23.04.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 1 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2020/2021
18.04.2021 - 15:30 Арсенал 1 - 1 Завершен Фулхэм Н
Лига Европы 2020/2021
15.04.2021 - 22:00 Славия 0 - 4 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 21:00 Шеффилд Юнайтед 0 - 3 Завершен Арсенал В
Лига Европы 2020/2021
08.04.2021 - 22:00 Арсенал 1 - 1 Завершен Славия Н
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Новости команд
Главные события
Этьен Капу
67'
63'
Мартин Эдегор
Вышел: Мартинелли, Габриэль
58'
Томас Парти
57'
Даниель Себальос
Пако Алькасер
Вышел: Кукелин, Франсис
46'
44'
Даниель Себальос
Пау Торрес
37'
ГООЛ! Рауль Альбиоль
29'
ГООЛ! Мануэль Тригерос
5'
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
47%
Ничья
27%
Арсенал
27%
П1: 1.08 Х: 9.00 П2: 42.00
П1: 1.53 Х: 3.75 П2: 29.00
П1: 1.08 Х: 9.00 П2: 42.00
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 67.00
П1: 1.57 Х: 4.00 П2: 6.00
Составы команд
13
Херонимо Рульи
24
Альфонсо Педраса
4
Пау Торрес
3
Рауль Альбиоль
8
Хуан Маркос Фойт
14
Мануэль Тригерос
25
Этьен Капу
5
Даниэль Парехо
13
Чуквуезе, Самуэль
17
Пако Алькасер
9
Жерар Морено
12
Бернд Лено
21
Калум Чэмберс
16
Роб Холдинг
22
Пабло Мари
32
Смит-Роу, Эмил
8
Даниель Себальос
18
Томас Парти
34
Гранит Джака
20
Букайо Сака
11
Мартин Эдегор
19
Николя Пепе
Стартовый состав
  • 13
    Чуквуезе, Самуэль
    Полузащитник
  • 17
    Пако Алькасер
    Нападающий
    46
  • 9
    Жерар Морено
  • 14
    Мануэль Тригерос
    Полузащитник
    5
  • 25
    Этьен Капу
    Полузащитник
    67
  • 5
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 24
    Альфонсо Педраса
    Полузащитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
    37
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
    29
  • 8
    Хуан Маркос Фойт
    Защитник
  • 13
    Херонимо Рульи
    Вратарь
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
  • 11
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
    63
  • 32
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 8
    Даниель Себальос
    Полузащитник
    57 44
  • 18
    Томас Парти
    Полузащитник
    58
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 20
    Букайо Сака
  • 21
    Калум Чэмберс
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 22
    Пабло Мари
    Полузащитник
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
Запасные игроки
  • 32
    Rodriguez, Alejandro Baena
    Полузащитник
  • 30
    Pino, Yeremi
    Нападающий
  • 23
    Гомес, Мои
    Полузащитник
  • 21
    Коста Хауме
    Защитник
  • 19
    Кукелин, Франсис
    Полузащитник
  • 18
    Альберто Морено
    Защитник
  • 15
    Эступиньян, Первис
    Защитник
  • 9
    Карлос Бакка
    Нападающий
  • 6
    Мори, Фунес Рамиро
    Защитник
  • 2
    Марио Гаспар
    Защитник
  • 1
    Серхио Асенхо
    Вратарь
  • 34
    Фернандо Ниньо Родригез
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 24
    Нелсьон, Рейсс
    Нападающий
  • 23
    Луиз, Дэвид
    Защитник
  • 21
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 14
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 12
    Виллиан
    Полузащитник
  • 6
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 2
    Эктор Бельерин
    Защитник
  • 53
    Okwonko, Arthur
    Вратарь
  • 33
    Мэтью Райан
    Вратарь
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
Тренеры
  • Унаи Эмери
  • Arteta, Mikel
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
10
Штрафные
8
Офсайды
1
6
Удары в створ
8
Фолы
9
3
Угловые
2
1
Удары мимо
4
2
ЖК
2
Сейвы
4
Блокировано ударов
2
КК
1
Live Zone
Трансляция
71'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Тригерос сбил Сака в левом фланге своей штрафной!
70'
Замена
Гаспар вышел вместо Фойта.
Инфо
У Арсенала 10 красных карточек с момента первой игры Микеля Артеты в декабре 2019 года, что на 5 больше, чем у любой другой команды АПЛ.
69'
Все. Фойт набегался на сегодня. Дернул заднюю.
67'
Желтая карточка
Капу отмахнулся от Пепе у центральной линии.
65'
Опасный момент
Морено получил передачу в центр штрафной с правого фланга, но Лено пробить ударом на силу не сумел.
63'
Замена
Мартинелли заменил Эдегора.
62'
Опасный момент
Мари остался в дураках, при приеме мяча от Чуквезе в левом фланге его штрафной, после чего Лено пришлось спасать ворота!
60'
Смит-Роу оказался на газоне, после столкновения в центре поля с Альбиолем.
58'
Желтая карточка
Еще и Партей договорился.
57'
Красная карточка
УДАЛЕНИЕ! Себальос был предупрежден во второй раз за накладку против Парехо у чужой штрафной.
55'
Чуквуезе прошел в правом фланге, но решил атаку развернуть в сторону своих ворот.
53'
Чеймберс вешал с правого фланга, но отправил мяч точно на голову Фойту.
51'
Позиционная атака Арсенала завершилась фолом Сака в правом фланге против Педрасы.
49'
Эдегор подавал с правого фланга, но Холдинг толкнул Альбиоля в спину внутри чужой вратарской.
48'
Пепе пробивал с левого фланга штрафной, но Альбиоль подставился под мяч.
47'
У Саки вырвали мяч из-под ног у чужой штрафной.
46'
Замена
Коклен вышел вместо Алькасера.
Свисток
Второй тайм начался!
"Желтая субмарина" оказалась намного более вооруженной, чем английские "канониры" в первом тайме нашего поединка. Вильярреал в прямом смысле слова уничтожал соперников своим прессингом в стартовом отрезке поединка, и достаточно легко оформил первый забитый мяч усилиями Торесса, Чуквезе и Тригероса. Затем, команда Эмери не отступила от своей тактики, и праздновала следующий успех уже на исходе первого получаса игры. Что касается Арсенала, то у лондонского клуба можно было бы выделить момент с так и неназначенным пенальти за фол Фойта против Пепе в правом фланге штрафной своей команды, но в том эпизоде вопросов к рефери не было — VAR видел попадание мяча в руку ивуарийцу в подготовительной фазе рывка. В остальном, чистая победа хозяев поля с малыми перспективами для их соперников.
Инфо
Перерыв. 2:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 1 мин.
45'
Опасный момент
Лено сумел зафиксировать удар со штрафного от Алькасера.
44'
Желтая карточка
Фойт оказался на газоне, после фола со стороны Себальоса у своей штрафной.
43'
Морено получил передачу в штрафной, после отчаянного рывка Фойта в правом фланге, обыграл Лено, но пробить не смог.
42'
Холдинг завершил подачу со штрафного в правом фланге от Эдегора ударом головой мимо дальней штанги.
40'
Лондонский клуб катает мяч в данные минуты. Нужны моменты.
38'
Желтая карточка
Торрес получил желтую за фол против Сака в правом фланге атаки соперников.
36'
Опасный момент
НЕ БУДЕТ ПЕНАЛЬТИ! VAR подчеркнул игру рукой.
35'
Арбитр идет смотреть. Там Пепе играл рукой при приеме...
34'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Фойт сбил Пепе прямо на вход в левый фланг штрафной!
32'
Рульи подарил мяч соперникам неточным выносом в левый фланг.
30'
Гоооол!!!
ГОЛ! Парехо подал с углового на левом фланге ан дальнюю штангу, где Морено сбросил на Альбиоля!
29'
Уголовой
Второй угловой для хозяев в левом фланге. У Арсенала их ноль.
27'
Сака вырывался в правый фланг контратаки, но Педраса вовремя включился в отбор.
24'
Эдегор нашел Сака в правом фланге чужой штрафной, но Букайо закрутил в дальний уж очень сильно и неточно.
22'
Подача углового с левого фланга от Парехо была выбита из штрафной.
20'
Вильярреал возвращается на чужую половину.
Инфо
Арсенал впервые пропустил, спустя всего через 4 минуты и 39 секунд — наиболее ранний период, когда они пропускали в свои ворота в еврокубках, с тех пор, как Эдинсон Кавани забил после 42 секунды от начал матча против ПСЖ в Лиге чемпионов в сентябре 2016 года.
17'
Фойт головой сыграл, прерывая заброс от Саки с правого фланга штрафной.
15'
Пепе стрелял с левого фланга штрафной, практически с лицевой, но Альбиоль на месте.
13'
Эдегор потерял мяч у чужой штрафной, получая передачу Партея.
11'
Арсенал никто не выпускает с его половины поля.
9'
Пау сфолил у центральной линии против Эдегора.
7'
Вильярреал продолжает поджимать.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! А вот и взрыв! Тригерос забежал в правый фланг штрафной под скидку Чуквезе, и пробил в дальний!
4'
Команда Эмери катает мяч по своей половине, но взорваться может в любой момент.
2'
Ох! Какой хитрый психологический маневр от хозяев. Арсенал сел глубоко, а Рульи забрал себе мяч, и стоит у штрафной.
1'
BLM от хозяев мы не увидели.
Свисток
Стали известны стартовые составы:
Запасные: Райан, Оконкво, Бельерин, Габриэль, Виллиан, Обамеянг, Соареш, Давид Луис, Нельсон, Эльнени, Нкетиа , Мартинелли.
Арсенал: Лено — Чеймберс, Холдинг, Мари, Джака — Партей, Себальос — Смит-Роу, Эдегор, Сака — Пепе.
Запасные: Асенхо, Гаспар, Мори, Бакка, Эступиньян, Морено, Коклен, Коста, Гомес, Пино, Баэна, Ниньо.
Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса — Парехо, Капу, Тригерос — Морено, Алькасер, Чуквезе.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Артур Мануэль Соареш Диаш (Порту, Португалия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию первого поединка полуфинала Лиги Европы УЕФА. На поле стадиона "Ла Серамика" (Вильярреаль, Испания) сыграют Вильярреал и лондонский Арсенал.
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Анонс матча Вильярреал - Арсенал 29.04.2021, Лига Европы

Противостояние между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч пройдет на стадионе Эстадио де ла Серамика.

Дата проведения матча: 29.04.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вильярреал - Арсенал можно посмотреть 29.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Вильярреал - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха

Предыдущий поединок команды Вильярреал был сыгран против "Барселона" - 25.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против Эвертон - 23.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Эвертон.

Следите за результатами матча Вильярреал - Арсенал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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