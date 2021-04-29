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Арсенал - Вильярреал онлайн трансляция матча

Лига Европы - 06 мая 2021, 22:00 - Эмирейтс . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Винчич, Славко
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
0 - 0
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перерыв
Вильярреал
Вильярреаль
Ход матча
30' Чуквуезе, Самуэль Вышел: Pino, Yeremi
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
45%
Ничья
27%
Вильярреал
27%
П1: 2.00 Х: 3.33 П2: 4.33
П1: 1.83 Х: 3.75 П2: 4.33
П1: 2.00 Х: 3.33 П2: 4.33
П1: 2.05 Х: 3.19 П2: 4.33
П1: 1.89 Х: 3.80 П2: 4.10
Интересные факты
  • Результат первой игры Вильярреал - Арсенал 2-1.
  • Арсенал сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Арсенал выигрывает первый тайм в 33% матчей, Вильярреал выигрывает в 50% матчей.
  • Арсенал выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Вильярреал выигрывает в 50%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Вильярреал's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.
  • Недавнее выступление команды Вильярреал в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Арсенал.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Вильярреал (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 2, команда Вильярреал выиграла 1, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Вильярреал.
  • Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.
  • В их последнюю встречу команда Вильярреал победила в 1 гол(а).
  • В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 3 гол(а).
  • Арсенал забивает 1.2 гола за матч против команды Вильярреал, а Вильярреал забивает 0.6 гола против команды Арсенал (в среднем).
  • Арсенал забивает 1.62 гола, играя дома, а Вильярреал забивает 1.76 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Вильярреал - 1.8.
  • Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Вильярреал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Вильярреал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Вильярреал - 1.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Вильярреал пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Вильярреал забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Во время последних 5 встреч, команда Арсенал выиграла 2 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Вильярреал выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 6-3 в пользу команды Арсенал
Личные встречи
Арсенал
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Вильярреал
Лига Европы 2020/2021
29.04.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 1 Завершен Арсенал
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2022
02.05.2021 - 16:00 Ньюкасл 0 - 2 Завершен Арсенал В
Лига Европы 2020/2021
29.04.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 1 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2020/2021
23.04.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 1 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2020/2021
18.04.2021 - 15:30 Арсенал 1 - 1 Завершен Фулхэм Н
Лига Европы 2020/2021
15.04.2021 - 22:00 Славия 0 - 4 Завершен Арсенал В
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Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2020/2021
02.05.2021 - 17:15 Вильярреал 1 - 0 Завершен Хетафе В
Лига Европы 2020/2021
29.04.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 1 Завершен Арсенал В
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 17:15 Вильярреал 1 - 2 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2020/2021
21.04.2021 - 22:00 Алавес 2 - 1 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 22:00 Леванте 1 - 5 Завершен Вильярреал В
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Новости команд
Главные события
30'
Чуквуезе, Самуэль
Вышел: Pino, Yeremi
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
45%
Ничья
27%
Вильярреал
27%
П1: 2.00 Х: 3.33 П2: 4.33
П1: 1.83 Х: 3.75 П2: 4.33
П1: 2.00 Х: 3.33 П2: 4.33
П1: 2.05 Х: 3.19 П2: 4.33
П1: 1.89 Х: 3.80 П2: 4.10
Составы команд
12
Бернд Лено
34
Гранит Джака
22
Пабло Мари
16
Роб Холдинг
20
Букайо Сака
18
Томас Парти
32
Смит-Роу, Эмил
2
Эктор Бельерин
11
Мартин Эдегор
14
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Николя Пепе
13
Херонимо Рульи
2
Марио Гаспар
3
Рауль Альбиоль
4
Пау Торрес
24
Альфонсо Педраса
5
Даниэль Парехо
19
Кукелин, Франсис
14
Мануэль Тригерос
9
Жерар Морено
17
Пако Алькасер
13
Чуквуезе, Самуэль
Стартовый состав
  • 11
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 14
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
  • 20
    Букайо Сака
  • 18
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 32
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 2
    Эктор Бельерин
    Защитник
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 22
    Пабло Мари
    Полузащитник
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 9
    Жерар Морено
  • 17
    Пако Алькасер
    Нападающий
  • 13
    Чуквуезе, Самуэль
    Полузащитник
    30
  • 5
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 19
    Кукелин, Франсис
    Полузащитник
  • 14
    Мануэль Тригерос
    Полузащитник
  • 2
    Марио Гаспар
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 24
    Альфонсо Педраса
    Полузащитник
  • 13
    Херонимо Рульи
    Вратарь
Запасные игроки
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 24
    Нелсьон, Рейсс
    Нападающий
  • 21
    Калум Чэмберс
  • 21
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 12
    Виллиан
    Полузащитник
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
  • 6
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 6
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 53
    Okwonko, Arthur
    Вратарь
  • 33
    Мэтью Райан
    Вратарь
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 32
    Rodriguez, Alejandro Baena
    Полузащитник
  • 1
    Серхио Асенхо
    Вратарь
  • 30
    Pino, Yeremi
    Нападающий
  • 23
    Гомес, Мои
    Полузащитник
  • 21
    Коста Хауме
    Защитник
  • 20
    Рубен Пена
  • 18
    Альберто Морено
    Защитник
  • 15
    Эступиньян, Первис
    Защитник
  • 12
    Даниэль Раба
    Нападающий
  • 9
    Карлос Бакка
    Нападающий
  • 6
    Мори, Фунес Рамиро
    Защитник
  • 34
    Фернандо Ниньо Родригез
Тренеры
  • Arteta, Mikel
  • Унаи Эмери
Статистика матча
47%
Владение мячом
53%
5
Штрафные
5
4
Угловые
3
5
Фолы
4
1
Удары в створ
1
2
Сейвы
1
3
Удары мимо
3
Блокировано ударов
2
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
45+3'
Свисток
Первый тайм завершен! 0:0 в Лондоне, а это значит, что Вильярреал пока ближе к финалу Лиги Европы.
45+2'
Угловой Арсенала закончился фолом в атаке против Альбиоля.
45'
Инфо
Судья добавил к первому тайму три минуты.
41'
Альбиоль снова мог огорчить Арсенал после углового, но под удар испанца своевременно подставился Пепе.
39'
Рулли чуть не привез! Вратарь Вильярреала как-то очень неуклюже забрал мяч в руки после не самого сложного удара Обамеянга.
34'
Гаспар ворвался в штрафную Арсенала, но не придумал ничего лучшего, чем сильно ударить в руки Лено.
30'
Замена
Вместо Чуквуезе Эмери бросил в бой Пино. Здоровья нигерийцу!
28'
У Чуквуезе, похоже, серьезные проблемы то ли с дыханием, то ли с сердцем. Он попросил замену.
27'
Опасный момент
Штанга спасает Вильярреал! Это Обамеянг в касание стрелял метров с 13-ти. Красивый мог бы быть гол, но нет.
25'
Тирни с дальней дистанции зарядил куда-то в середину пространства между штангой и угловым. Первый удар у Арсенала!
23'
Парехо неплохо закручивал мяч со штрафного – мяч пролетел не так далеко от перекладины, хотя визуально Лено контролировал ситуацию.
20'
Активизировался Арсенал в последние минуты, но пока все атаки лондонцев сводятся к навесам, которые легко съедают рослые центральные защитники Вильярреала.
16'
Угловой у ворот Вильярреала – Рулли надежно сыграл на выходе.
12'
Арсенал до сих пор ни разу не пробивал в сторону ворот Вильярреала. Да и позиционных атак у подопечных Артеты было не так много.
8'
По первым минутам складывается ощущение, что забивать больше нужно Вильярреалу, хотя двухматчевый расклад вынуждает Арсенал идти вперед.
4'
Опасный момент
Чуквуезе в стиле Роббена закручивал мяч в дальний угол – Лено в красивом прыжке перевел мяч на угловой!
1'
И сразу же неприятная новость для Арсенала. Гранит Джака на разминке травмировался – в основе у хозяев вышел Киран Тирни.
1'
Свисток
Матч начался!
Время ознакомиться со стартовыми составами:
Арсенал: Лено – Холдинг, Мари, Джака – Беллерин, Смит-Роу, Томас, Сака – Пепе, Обамеянг, Эдегор.
Вильярреал: Рулли – Педраса, Торрес, Альбиоль, Гаспар – Тригерос, Коклен, Парехо – Чуквуезе, Алькасер, Морено.
Инфо
Арсенал выиграл оба домашних матча в еврокубковых дуэлях с Вильярреалом и дважды выбивал испанцев из Лиги Чемпионов. В сезоне 2005-2006 в первом полуфинале победу Канонирам принес гол Коло Туре, а в сезоне 2008-2009 в ответном матче 1/4 финала три пробоины в Желтой субмарине нанесли Тео Уолкотт, Эммануэль Адебайор и Робин ван Перси.
Неделю назад в Испании Вильярреал в матче с обоюдными удалениями был сильнее со счетом 2:1, причем Арсенал свой гол усилиями Николя Пепе забил в меньшинстве.
UA-Футбол приветствует всех фанатов футбола на ответном матче 1/2 финала Лиги Европы между лондонским Арсеналом и испанским Вильярреалом. Поединок на Эмирейтс начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Анонс матча Арсенал - Вильярреал 06.05.2021, Лига Европы

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч пройдет на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 06.05.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой Вильярреал (Вильярреаль):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Вильярреал, тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Вильярреал и Арсенал в предыдущем футбольном матче 29.04.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Унаи Эмери разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - Вильярреал можно посмотреть 06.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Арсенал - Вильярреал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против Ньюкасл - 02.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2022 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха

Прошедший матч команды Вильярреал был сыгран против Хетафе - 02.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Вильярреал.

Следите за результатами матча Арсенал - Вильярреал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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