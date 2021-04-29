Арсенал - Вильярреал онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч пройдет на стадионе Эмирейтс.
Дата проведения матча: 06.05.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой Вильярреал (Вильярреаль):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Вильярреал, тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Вильярреал и Арсенал в предыдущем футбольном матче 29.04.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Унаи Эмери разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против Ньюкасл - 02.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2022 и закончился победой команды Арсенал.
Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха
Прошедший матч команды Вильярреал был сыгран против Хетафе - 02.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Вильярреал.
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