Арсенал - Вильярреал онлайн трансляция матча

Результат первой игры Вильярреал - Арсенал 2-1.

Арсенал сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Арсенал выигрывает первый тайм в 33% матчей, Вильярреал выигрывает в 50% матчей.

Арсенал выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Вильярреал выигрывает в 50%.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Вильярреал's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.

Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.

Недавнее выступление команды Вильярреал в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Арсенал.

Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Вильярреал (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 2, команда Вильярреал выиграла 1, 2 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Вильярреал.

Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.

В их последнюю встречу команда Вильярреал победила в 1 гол(а).

В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 3 гол(а).

Арсенал забивает 1.2 гола за матч против команды Вильярреал, а Вильярреал забивает 0.6 гола против команды Арсенал (в среднем).

Арсенал забивает 1.62 гола, играя дома, а Вильярреал забивает 1.76 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Вильярреал - 1.8.

Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Когда Вильярреал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Когда Вильярреал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Вильярреал - 1.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Вильярреал пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Вильярреал забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.