Заря - Десна онлайн трансляция матча

Анонс матча Заря - Десна 03.10.2021, Премьер-лига

Матч между командой Заря (Луганск) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 03.10.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой Десна (Чернигов):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Заря и Десна в предыдущем футбольном матче 13.02.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Прошедший матч команды Заря был сыгран против "Рома" - 30.09.2021, в рамках турнира Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды "Рома".

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Прошедший матч команды Десна был сыгран против Металлист 1925 - 26.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.

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