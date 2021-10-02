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Заря - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 03 октября 2021, 17:00 - Славутич-Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
1 - 0
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перерыв
Десна
Чернигов
Ход матча
6' Игорь Литовка 12' Дмитрий Хомченовский 19' Булеца, Сергей 37' Сергей Болбат
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Заря
47%
Ничья
33%
Десна
20%
П1: 1.86 Х: 2.98 П2: 4.92
П1: 2.25 Х: 2.88 П2: 3.60
П1: 1.86 Х: 2.98 П2: 4.92
П1: 1.86 Х: 2.98 П2: 4.92
П1: 2.45 Х: 2.60 П2: 3.50
Интересные факты
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Десна Чернигов (во всех соревнованиях).
  • Vladyslav Kochergin лучший бомбардир Заря Луганск с 5 голами. Denys Bezborodko забил 5 раз за Десна Чернигов
  • В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Заря Луганск и Десна Чернигов - 2.6.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Заря Луганск и Десна Чернигов 2-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Десна Чернигов выигрывает в 27%.
  • Недавнее выступление команды Заря Луганск в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Десна Чернигов.
  • Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.
  • Год назад, Заря Луганск была на 9 месте в таблице с 11 очками. Сейчас они на 5 месте с 17 очками.
  • Заря Луганск забивает 1.54 гола, играя дома, а Десна Чернигов забивает 1.2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Десна Чернигов лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Заря Луганск и Десна Чернигов - 1.2.
  • Заря Луганск выигрывает первый тайм в 24% матчей, Десна Чернигов выигрывает в 27% матчей.
  • Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Десна Чернигов's.
  • В домашних матчах Заря Луганск не проигрывает Десна Чернигов в последних 3 встречах.
  • Из последних 5 встреч команда Заря Луганск выиграла 3, команда Десна Чернигов выиграла 1, 1 ничьи.
  • Vitali Vernydub получил больше всего желтых карточек (4) в Заря Луганск. Yevhen Selin получил 4 в Десна Чернигов.
  • Заря Луганск забивает 1.4 гола за матч против команды Десна Чернигов, а Десна Чернигов забивает 1.2 гола против команды Заря Луганск (в среднем).
  • Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Десна Чернигов проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Заря Луганск забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Игры прошлого года: 2-1 (Заря Луганск дома) и 3-1 (Десна Чернигов дома).
  • Десна Чернигов не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Заря Луганск не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Десна Чернигов забил 46% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Заря Луганск забил 40% голов между минутами 76-90?
  • Во время последних 10 встреч, Заря Луганск выиграла 5 раз. также было 2 ничей, и Десна Чернигов выиграла 3 раза.
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
6
Побед
10
Игр
3
Побед
Десна
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен Десна
Кубок Украины 2020/2021
16.12.2020 - 14:00 Десна 0 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
22.08.2020 - 17:00 Десна 3 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен Десна
Последние матчи - Заря
Лига конференций 2021/2022
30.09.2021 - 19:45 Заря 0 - 3 Завершен Рома П
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 17:00 СК Днепр-1 0 - 4 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 19:30 Заря 3 - 0 Завершен Черноморец В
Лига конференций 2021/2022
16.09.2021 - 22:00 Будё-Глимт 3 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
11.09.2021 - 14:00 Рух 1 - 1 Завершен Заря Н
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Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Металлист 1925 П
Кубок Украины 2021/2022
21.09.2021 - 19:00 Металлист 2 - 1 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
17.09.2021 - 19:30 Десна 1 - 0 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 2 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 14:00 Десна 0 - 4 Завершен Верес П
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Новости команд
Главные события
37'
Сергей Болбат
ГООЛ! Булеца, Сергей
19'
Дмитрий Хомченовский
12'
6'
Игорь Литовка
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Заря
47%
Ничья
33%
Десна
20%
П1: 1.86 Х: 2.98 П2: 4.92
П1: 2.25 Х: 2.88 П2: 3.60
П1: 1.86 Х: 2.98 П2: 4.92
П1: 1.86 Х: 2.98 П2: 4.92
П1: 2.45 Х: 2.60 П2: 3.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Булеца, Сергей
    Полузащитник
    19
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
    12
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 4
    Ловро Цвек
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 2
    Zhuk, Vadim
    Защитник
  • 17
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 33
    Евгений Селин
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
    6
  • 6
    Алексей Ковтун
    Защитник
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 7
    Сергей Болбат
    Полузащитник
    37
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
Запасные игроки
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 5
    Агрон Руфати
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 20
    Максим Казаков
    Полузащитник
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
  • 47
    Owusu, Raymond
    Полузащитник
  • 68
    Dal Bello Fagundes, Cristian Daniel
    Нападающий
  • 36
    Zhylkin, Anton
    Вратарь
  • 90
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
  • 3
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 5
    Masalov, Oleksandr
    Защитник
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
Тренеры
  • Виктор Скрипник
  • Александр Рябокон
Статистика матча
2
Угловые
3
1
ЖК
2
52%
Владение мячом
48%
5
Удары в створ
2
2
Сейвы
4
3
Штрафные
10
9
Фолы
3
2
Удары мимо
2
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 2 мин.
44'
Луганчане уверенно держат мяч на чужой половине в данные минуты.
41'
Громов слишком далеко отпустил от себя мяч на левом фланге чужой штрафной.
39'
Калитвинцев подавал с правого фланга в штрафную, но отправил мяч точно на Фаворова.
37'
Желтая карточка
Цвек пострадал при попытке Болбата сыграть на опережение соперника на мяче перед чужой штрафной.
35'
Аллахьяр сбил Болбата во время движения соперника по левому флангу.
33'
Заря удерживает мяч на чужой половине поля.
31'
Опасный момент
Арвеладзе забрал отскок на правом фланге чужой штрафной, после чего бил в ближнюю девятку, но голкипер отразил!
28'
Накладка против Жука со стороны Кабаева на левом фланге атаки.
26'
Булеца не смог догнать передачу Хомченовского на ход по левому флангу.
24'
Кочергин простреливал с левого фланга, но соперники перевели на угловой.
21'
Смотрим за продолжением контроля мяча от Зари.
19'
Гоооол!!!
ГОЛ! Булеца прицельно пробил под дальнюю штангу из левого фланга штрафной, после скидки от Аллахьяра.
17'
Опасный момент
Калитвинцев завершил выпад в контратаку через левый фланг дальним ударом мимо правой штанги!
15'
Калитвинцев уходил через центр поля в контратаку, но был сбит Кабаевым.
13'
Цвек на ближнем углу вратарской перехватил подачу с левого фланга.
11'
Желтая карточка
Картушов отправился на газон в результате отмашки от Хомченовского на левом фланге обороны.
10'
Опасный момент
Удар с левого фланга от Кочергина Литовка также забрал спокойно!
8'
Опасный момент
Аллахьяр ускорился под выход оди на один с голкипером в центр штрафной, но полез обыгрывать, и Литовка спас ворота!
7'
Незабитый пенальти
СЕЙВ! Булеца не пробил Литовку с пенальти в левый угол!
6'
Уголовой
Пенальти! Ковтун сбросил мяч головой в центр штрафной на голкипера, но Громов вмешался, и тут же был сбит Литовкой.
5'
Хомченовский с левого фланга навешивал на дальнюю штангу, но мяч ушел за лицевую.
3'
С левого фланга смещался Аллахьяр, однако его завершающий удар был блокирован.
1'
Команды по очереди владеют мячом в центре поля.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Мысак, Сафронов, Масалов, Будковский, Дегтярев, Юрченко, Шевцов.
Десна: Литовка — Жук, Ковтун, Селин, Картушов — Арвеладзе, Домбровский — Болбат, Завийский, Калитвинцев — Безбородько.
Запасные: Жилкин, Руфати, Снурницын, Казаков, Кристиан, Лунев, Фримпонг, Шахаб, Гладкий.
Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский — Назарина — Кабаев, Булеца, Кочергин — Громов, Аллахьяр.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Андрей Коваленко (Полтава, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Славутич-Арена" (Запорожье, Украина) сыграют луганская Заря и черниговская Десна.
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Анонс матча Заря - Десна 03.10.2021, Премьер-лига

Матч между командой Заря (Луганск) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 03.10.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой Десна (Чернигов):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Заря и Десна в предыдущем футбольном матче 13.02.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Десна можно посмотреть 03.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команды Заря был сыгран против "Рома" - 30.09.2021, в рамках турнира Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды "Рома".

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший матч команды Десна был сыгран против Металлист 1925 - 26.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.

Следите за результатами матча Заря - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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