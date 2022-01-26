Динамо - Будё-Глимт онлайн трансляция матча

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Будё-Глимт (Будё) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 27.01.2022
Время начала матча: 12:00
История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Будё-Глимт (Будё):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Будё-Глимт в предыдущем футбольном матче 27.01.2022 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Будё-Глимт - 27.01.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Будё-Глимт (Будё)
Год основания Будё-Глимт (Будё): 1916
Страна: Норвегия
Прошедший поединок команды Будё-Глимт был сыгран против Динамо - 27.01.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.
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