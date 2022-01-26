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Динамо - Будё-Глимт онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 27 января 2022, 12:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
1 - 1
Матч завершен
Будё-Глимт
Будё
Ход матча
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
43%
Ничья
26%
Будё-Глимт
30%
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Будё-Глимт
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
27.01.2022 - 12:00 Динамо 1 - 1 Завершен Будё-Глимт
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
27.01.2022 - 12:00 Динамо 1 - 1 Завершен Будё-Глимт Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
25.01.2022 - 18:00 Динамо 3 - 1 Завершен Реал Мурсия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
22.01.2022 - 18:00 Динамо 4 - 0 Завершен Расинг Унион В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
21.01.2022 - 19:00 Динамо 4 - 0 Завершен Атлетико Пульпиленьо В
Премьер-лига 2021/2022
12.12.2021 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Заря Н
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Последние матчи - Будё-Глимт
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
27.01.2022 - 12:00 Динамо 1 - 1 Завершен Будё-Глимт Н
Лига конференций 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 Заря 1 - 1 Завершен Будё-Глимт Н
Лига конференций 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 Будё-Глимт 2 - 0 Завершен ЦСКА В
Лига конференций 2021/2022
04.11.2021 - 22:00 Рома 2 - 2 Завершен Будё-Глимт Н
Лига конференций 2021/2022
21.10.2021 - 19:45 Будё-Глимт 6 - 1 Завершен Рома В
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Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
43%
Ничья
26%
Будё-Глимт
30%
Трансляция
Киевляне провели свой последний спарринг на сборах в Испании. Так себе игра, моментов немного. В первом тайме команды обменялись голами после угловых, во втором не было и этого. 1:1. Здоровья Нещерету, которому разбили нос. Уже сегодня вечером киевляне возвращаются в Украину, после чего отправятся в Турцию.
90'
Свисток
Ну и все, финальный свисток, 1:1. Динамо в своем последнем спарринге в Испании расписали нитью с Буде Глимт!
88'
Доигрывают команды. Можно ничего не добавлять.
84'
А игра у нас сейчас не фонтан. Доигрывают команды.
83'
Замена
Замена у Буде – поменяли капитана.
81'
Замена
Антюх вместо Цыганкова вышел.
79'
Цыганков с углового выдал на линию штрафной на де Пену, уругваец пробил, но несильно, да и по центру.
76'
Замена
Шепелев вместо Шапаренко вышел.
74'
Уголовой
А вот неплохой навес с углового от Цыганкова – Бражко откликнулся, пробил, но вот удар не особо получился – прямо в руки вратарю.
73'
Замена
Пара свежих игроков вышли у Буде Глимта.
72'
И снова неразбериха в штрафной Динамо после подачи углового, скидка, удар, но судья там все-таки увидел фол в атаке.
71'
Замена
Бражко вместо Сидорчука вышел – замена по позиции.
69'
Вивчаренко очень уж аккуратно подал с фаланга – прямо в руки киперу Буде.
66'
Опасный момент
А вот и момент для Динамо – после углового мяч вторым темпом прилетел к Сидорчуку, который дал метров с 25-ти! Но тут кипер Буде на высоте – тянет!
62'
Опасный момент
Ох! После углового игрок Буде пробивал головой под перекладину, но Бущан кончиками пальцев переводит! Сейв!
61'
На де Пене фолят в центре поля – норвежцы есть норвежцы.
60'
А вот неплохо киевляне разогнали с фланга – Буяльский прострелил, пошел удар, но защитники успели заблокировать.
58'
Замена
Бущан вместо него снова выходит…
57'
Кажется, Нещерету сломали нос.
56'
Ох, игрок Буде вывалился фактически один на один с Нещеретом и зацепил ногой лицо вратаря. Не самая красивая ситуация, но вопрос в том, почему защита Динамо позволила сделать этот выпад…
54'
Сидорчук фолит и еще претензии предъявляет судье. Сидорчук есть Сидорчук.
53'
Как-то более активно Буде в начале второго тайма играет – вот накрыли прессингом, организовали атаку, довели до удара, но Нещерет на месте.
50'
Опасный момент
Угловой для Буде – снова опасно навешивают норвежцы, дело до удара дошло, но мимо рамки.
46'
Состав Динамо на второй тайм: Нещерет - 94. Кендзьора, 34. Сирота, 6. Бурда, 20. Вівчаренко - 5. Сидорчук, 10. Шапаренко, 29. Буяльський, 14. де Пена, 15. Циганков - 19. Гармаш.
46'
Замена
У Буде несколько замен произошло в перерыве.
46'
Свисток
Начался второй тайм!
В целом, игра в первом тайме у нас не самая интересная. Моментов было немного и неудивительно, что оба гола зашли после стандартов. Киевляне больше владели инициативой в первой половине тайма, но забили с углового – Витиньо головой замкнул навес. Дальше уже больше играл Буде Глимт, и отыгрался также после корнера – после навеса и ряда ошибок Цыганкова и Бущана Бонифацио головой переправил мяч в сетку. 1:1.
45+1'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв, 1:1 у нас после первого тайма.
44'
Опасный момент
Ох, а вот с углового игрок Буде навесил так, с подкруткой, что Бущан не без труда перевел мяч за рамку!
42'
Цыганков под острым углом выскочил на вратаря, пробил, но опасным этот удар назвать язык не поворачивается.
41'
А норвеги продолжают контролировать мяч, снова ищут варианты для атаки.
38'
Гоооол!!!
Гооол! Для Буде! После углового пошел навес, Цыганков запалил свечку над своей вратарской, и Бонифацио в борьбе перекинул Бущана! Какой-то глупый гол, но гол! 1:1!
34'
Больше двигаться, открываться – это Эмил Карас дает указания с бровки.
32'
Ух, Бонифаций дал по воротам Бущана –метров с 35-ти! Смотрелось опасно, но все-таки мимо ворот!
31'
Теперь Буде больше контролирует игру, но все это в центре поля. Игра сейчас навевает сон…
27'
Тихо тихо, все спокойно – идет указание с тренерского мостика Динамо.
25'
Спокойно все у нас. Катают на своей половине то одни, то другие.
23'
Уголовой
Угловой заработали норвежцы, но защитники Динамо снимают верх после навеса.
22'
Катает Буде на своей половине. Пытаются что-то придумать норвежцы.
20'
Гоооол!!!
Гооол! Динамо! Все просто – после навеса с углового Витиньо головой пробил неотразимо для кипера! 1:0!
18'
Вот все-таки вошли в штрафную соперника киевляне, но до удара дело так и не довели.
17'
Владеет Динамо инициативой, но обострений особо нет.
14'
Уголовой
Еще один угловой для Киева – снова Буде разряжает ситуацию после навеса.
12'
Норвеги снова пытаются пробиться по флангу – и снова безуспешно.
11'
Уголовой
Угловой для ДК – навес во вратарскую пошел неплохой, но без завершения.
10'
Буде пару раз пробовал пробиться по флангу – неудачно.
7'
Катают мяч киевляне на своей половине, очень долго пытаются что-то придумать.
5'
Опасный момент
А вот хорошо! Буяльский с Вербичем отыгрался на фланге, вырезал на дальнюю, где Витиньо пытался на технику пробить – чуть не попал!
4'
Спокойное начало у нас. Ничего особо интересного пока что на поле не происходит.
2'
Довольно высоко Буде путается встречать, на чужой половине поля.
1'
Свисток
Стартовый свисток, киевляне начали с центра поля.
Вышли команды на поле.
И одна лайнсмен – девушка. Такой вот перфоманс.
Есть и болельщики киевлян за зеленым забором. Немного, но есть.
Инфо
Стартовый состав Динамо: Бущан, Вивчаренко, Сирота, Боль, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Витиньо
Инфо
Матч начнется в 12:00!
Это последний спарринг киевлян на испанском сборе.
Добрый день всем любителям футбола. Зимние сборы украинских клубов набирают обороты, и сегодня UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн спарринга, в котором киевское Динамо в Испании сыграет с норвежским Буде-Глимт.
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Анонс матча Динамо - Будё-Глимт 27.01.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Будё-Глимт (Будё) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 27.01.2022
Время начала матча: 12:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Будё-Глимт (Будё):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Будё-Глимт в предыдущем футбольном матче 27.01.2022 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Будё-Глимт можно посмотреть 27.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Будё-Глимт, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Будё-Глимт - 27.01.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Будё-Глимт (Будё)
Год основания Будё-Глимт (Будё): 1916
Страна: Норвегия

Прошедший поединок команды Будё-Глимт был сыгран против Динамо - 27.01.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Будё-Глимт онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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