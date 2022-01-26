Динамо - Будё-Глимт онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Будё-Глимт 27.01.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Будё-Глимт (Будё) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 27.01.2022

Время начала матча: 12:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Будё-Глимт (Будё):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Будё-Глимт в предыдущем футбольном матче 27.01.2022 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Будё-Глимт - 27.01.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Будё-Глимт (Будё)

Год основания Будё-Глимт (Будё): 1916

Страна: Норвегия



Прошедший поединок команды Будё-Глимт был сыгран против Динамо - 27.01.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

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