ЛК. Маккаби разбивает Гент, Лилль забил 3 пенальти Клаксвику и прощальная победа Бешикташа

Завершились все матчи последнего тура группового этапа Лиги Конференций. Давайте вместе разбираться с тем, кто прошел дальше, а кто не сможет рассчитывать на евровесну.

Группа А

"Лилль" (Франция) — "Клаксвик" (Фарерские острова) 3:0

Голы: Языджи (29, с пенальти), Гомес (87, с пенальти), Жегрова (90+6, с пенальти)

Встреча команд, которые фактически решили свою судьбу в Лиге Конференций еще до последнего тура грпового этапа. "Лилль" уже знал, что выходит из группы, вопрос был лишь в том, выйдут ли они туда с первого места. Победа гарантировала бы им первую строчку, а ничья или поражение заставляли бы смотреть на результат параллельного матча между "Слованом" и "Олимпией". То есть мотивация у французов была, хоть и небольшая.

Несмотря на отсутствие мотивации, "Лилль" забрал свое исключительно на классе. Еще в первом тайме они заработали несколько сомнительный пенальти, который конвертировал в гол Юсуф Языджи. Во втором тайме пенальти, который заработали хозяева, вызвал меньше вопросов, его реализовал Анхель Гомес. Если вы подумали, что в матче было как-то мало пенальти, то в компенсированное арбитром время "Лилль" заработал еще и третий пенальти, его уже реализовал Эдон Жегрова.

Этого было более чем достаточно для комфортной победы, которая гарантировала французам выход в плей-офф с первой строчки.

Группа А

"Слован" (Словакия) — "Олимпия" (Словения) 1:2

Голы: Блекман (27) — Лукас (17, 58)

Словацкий "Слован" еще перед матчем понимал, что вряд ли им удастся опередить "Лилль" и сместить французов с первого места, поэтому на этот матч они вышли в относительной расслабленности. Свое как минимум второе место они себе гарантировали еще заранее, поэтому могли не очень напрягаться в этом противостоянии против "Олимпии".

Команда из Любляны сначала удивила своих соперников и вышла вперед благодаря голу Педро Лукаса, но через 10 минут Сезар Блекман выровнял счет на табло. В начале второй половины встречи "Слован" остался в меньшинстве, прямую красную карточку получил голкипер Милан Борьян, который вылетел чуть ли не до центра поля и пытаясь сорвать атаку соперника срезал Марко Бреста.

"Олимпия" охотно воспользовалась тем, что осталась в большинстве, уже через минуту они забили второй гол в ворота словаков, автором гола снова стал Педро Лукас. После красной и пропущенного гола, клуб из Братиславы уже не имел что противопоставить своему сопернику. Впрочем даже если бы они сегодня выиграли, то закончили бы групповой этап на том же втором месте. "Слован" идет дальше.

Группа В

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) — "Гент" (Бельгия) 3:1

Голы: Каниховский (22), Захави (24, 61) — Де Сарт (50)

Матч двух лидеров своего квартета, в котором была и луганская "Заря", впрочем обе команды уже гарантировали себе выход, здесь была прямая борьба за первое место в турнирной таблице. Кто выиграет, тот и занимает первую строчку. Израильский коллектив, для игроков которого футбол сейчас точно не на первом месте, достаточно агрессивно навязали свою борьбу в первом тайме.

Уже после первых 45 минут "Маккаби" вел в счете 2:0 и оставалось лишь удержать это преимущество и обеспечить себе первое место. Ничья их не устраивала, она выводила на первое место именно "Гент", поэтому задача была непростой, но вполне реальной. Правда бельгийцы вернулись в игру уже на старте второго тайма, отыграв один мяч ударом издали в нижний угол, отличился Жульен Де Сарт.

Впрочем отбиваться до конца матча израильский коллектив не планировал, Эран Захави вскоре снова восстановил преимущество своей команды в два мяча. Кажется, что после того гола бельгийцы полностью опустили свои головы и приняли тот факт, что они будут вторыми, сегодня их переиграли по делу. "Маккаби" уходит с первого, "Гент" - со второго.

Группа С

"Динамо" Загреб (Хорватия) — "Балкани" (Косово) 3:0

Голы: Перич (69), Петкович (72, 77, с пенальти)

Хорватский коллектив едва полностью не провалил групповой этап Лиги Конференций, они не смогли досрочно обеспечить себе выход из группы, имея в соперниках скромные "Астану" и "Балкани". Лидеров они уже давно отпустили в свободное плавание. В последнем туре им могло хватить и ничьей, но чтобы не огладываться на результат в параллельной игре, лучше все же выиграть и занять свое второе место.

Но свою задачу по получению спокойной победы и выхода из группы они перенесли аж на второй тайм. Всю первую половину встречи болельщикам в Загребе пришлось изрядно понервничать, но сначала пришли хорошие новости из Чехии, а затем и их команда забила, сделал это Дино Прчич. Еще через 3 минуты Дино Петкович удвоил преимущество своей команды, успокоив местные трибуны. Ну и продолжая вечер счастья в Хорватии, Дино еще и реализовал пенальти, оформив счет 3:0.

Победа в исполнении "Динамо", они выходят из своей группы со второго места, хотя нужно было обеспечивать этот выход еще раньше, а не переносить все на последний тур.

Группа С

"Виктория" Плзень (Чехия) — "Астана" (Казахстан) 3:0

Голы: Влканова (58), Москера (67, 82)

Казахстанский клуб до конца последнего тура имел шансы на евровесну, впрочем для этого им нужно было надеяться на поражение, или хотя бы ничью загребского "Динамо" в матче против "Балкана". Ну и самим нужна была только победа, хотя соперник более чем сложный, однако немотивированный, ведь досрочно занял первую строчку в квартете.

Но класс остается классом, даже если победа не мотивирована турнирными обстоятельствами. Чехи все решили во второй половине встречи, сначала гол забил Адам Влканова, а удвоил преимущество Джон Москера. Под конец матча Москера порадовал домашние трибуны еще одним голом, это разгром казахстанской команды. "Виктория" лишний раз показала, почему является лидером своего квартета, спокойный и мастерский выход в плей-офф, они полностью оправдали название своей команды.

Группа D

"Брюгге" (Бельгия) — "Буде-Глимт" (Норвегия) 3:1

Голы: Нуса (26), Игорь Тьяго (58), Мехеле (89) — Пеллегрино (57, с пенальти)

В этой группе все было решено еще до последнего тура. "Брюгге" и "Буде-Глимт" оформили выход с первого и второго места соответственно. У норвежского коллектива даже не было матчематических шансов вырвать первое место, поэтому встреча между двумя лидерами группы превратилась в товарищеский матч.

Несмотря на такой статус, фаворитом в матче все же оставались бельгийцы. В принципе, этот статус они оправдали. На гол в исполнении Антонио Нуса норвежцы ответили голом с пенальти от Пеллегрино. Однако как только "Брюгге" развели мяч из центра поля, они сразу же понеслись в атаку и снова вышли вперед, забил Игорь Тьяго. А под конец отличился Брэндон Мехеле, поставив красивую точку в игре. Справедливая победа "Брюгге" и выход с первого места, который был обеспечен еще раньше.

Группа D

"Лугано" (Швейцария) — "Бешикташ" (Турция) 0:2

Голы: Тосун (36), Амартей (88)

Полностью проаваленная еврокампания в исполнении стамбульского "Бешикташа" удивила многих. Впрочем, у них есть проблемы не только в Лиге Конференций, но и в национальном чемпионате. Они играли матч против "Лугано" исключительно за собственный престиж и получение хотя бы какой-то благосклонности со стороны болельщиков. Все, что они могли сделать - это извиниться победой, которая позволила бы им подняться на третью строчку. "Лугано" также не было за что бороться, все было решено в прошлых турах.

Открыл счет еще в первом тайме Ченк Тосун, помог ему в этом рикошет от защитника. Под конец игры турки нашли и второй гол. Выездные болельщики праздновали, ведь давно не смаковали победы своей собственной команды. Это важный шаг для "Бешикташа", но в турнирном контексте эта победа лишь выводит их на третье место, не более того. Обе команды остаются без евровесны.