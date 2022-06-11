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Польша - Нидерланды онлайн трансляция матча

Лига Наций - 22 сентября 2022, 21:45 - Национальный
Главный судья: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матча:
Польша
0 - 2
Обновить
65'
Нидерланды
Ход матча
6' Копмейнерс, Теун Вышел: Бергуис, Стевен 14' Гейкпо, Коди 32' Натан Аке
46' Френки де Йонг Вышел: Мартен де Роон 46' Кароль Линетты Вышел: Аркадиуш Милик 52' Мемфис Депай Вышел: Янсен, Винсент
Кто победит?
69 Пользователей сделало свой выбор
Польша
36%
Ничья
32%
Нидерланды
32%
П1: 3.84 Х: 2.77 П2: 2.35
П1: 3.60 Х: 2.63 П2: 2.20
П1: 3.84 Х: 2.77 П2: 2.35
П1: 3.84 Х: 2.77 П2: 2.35
П1: 3.90 Х: 2.80 П2: 2.25
Интересные факты
  • За последние 5 встреч когда команда Польша играла дома, команда Польша выиграла 2 раз, 0 сыграла в ничью и 3 победы команды Голландия (Нидерланды). Разница голов 8-7 в пользу команды Польша.
  • Во время последних 10 встреч, команда Польша выиграла 2 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Голландия (Нидерланды) выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-11 в пользу команды Голландия (Нидерланды)
  • Последняя домашняя победа Польша над Голландия (Нидерланды) была в 1979
  • Вы знали, что Голландия (Нидерланды) забил 36% голов между минутами 46-60?
  • Голландия (Нидерланды) не проигрывает в последних 13 играх.
  • Голландия (Нидерланды) не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Голландия (Нидерланды) пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Голландия (Нидерланды) забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • Польша выигрывает первый тайм в 30% матчей, Голландия (Нидерланды) выигрывает в 60% матчей.
  • Польша выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Голландия (Нидерланды) выигрывает в 60%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда Польша лидирует 1-0 дома, они побеждают в Польша% своих матчей.
  • Когда Голландия (Нидерланды) лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.
  • Когда Польша проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Польша% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Голландия (Нидерланды) в "Лига наций УЕФА" лучше, чем у команды Польша.
  • Голландия (Нидерланды)'s performance of the last 5 matches is better than Польша's.
  • Команда Голландия (Нидерланды) проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Польша (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Польша выиграла 0, команда Голландия (Нидерланды) выиграла 4, 1 ничьи.
  • Польша забивает 0.8 гола за матч против команды Голландия (Нидерланды), а Голландия (Нидерланды) забивает 1.8 гола против команды Польша (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Польша и Голландия (Нидерланды) - 2.6.
  • Польша забивает 2 гола, играя дома, а Голландия (Нидерланды) забивает 2.25 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Польша
0
Побед
3
Игр
2
Побед
Нидерланды
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Нидерланды 2 - 2 Завершен Польша
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Польша 1 - 2 Завершен Нидерланды
Лига Наций 2021
04.09.2020 - 21:45 Нидерланды 1 - 0 Завершен Польша
Последние матчи - Польша
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Польша 0 - 1 Завершен Бельгия П
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Нидерланды 2 - 2 Завершен Польша Н
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Бельгия 6 - 1 Завершен Польша П
Лига Наций 2022-2024
01.06.2022 - 19:00 Польша 2 - 1 Завершен Уэльс В
Чемпионат мира 2022
29.03.2022 - 21:45 Польша 2 - 0 Завершен Швеция В
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Последние матчи - Нидерланды
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Нидерланды 3 - 2 Завершен Уэльс В
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Нидерланды 2 - 2 Завершен Польша Н
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Уэльс 1 - 2 Завершен Нидерланды В
Лига Наций 2022-2024
03.06.2022 - 21:45 Бельгия 1 - 4 Завершен Нидерланды В
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 21:45 Нидерланды 1 - 1 Завершен Германия Н
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Новости команд
Главные события
52'
Мемфис Депай
Вышел: Янсен, Винсент
46'
Френки де Йонг
Вышел: Мартен де Роон
Кароль Линетты
Вышел: Аркадиуш Милик
46'
32'
Натан Аке
14'
Гейкпо, Коди ГООЛ!
6'
Копмейнерс, Теун
Вышел: Бергуис, Стевен
Кто победит?
69 Пользователей сделало свой выбор
Польша
36%
Ничья
32%
Нидерланды
32%
П1: 3.84 Х: 2.77 П2: 2.35
П1: 3.60 Х: 2.63 П2: 2.20
П1: 3.84 Х: 2.77 П2: 2.35
П1: 3.84 Х: 2.77 П2: 2.35
П1: 3.90 Х: 2.80 П2: 2.25
Составы команд
1
Войцех Щенсны
14
Кивёр, Якуб
15
Камиль Глик
20
Ян Беднарек
59
Никола Залевский
77
Кароль Линетты
10
Гжегож Крыховяк
29
Фран­ковс­кий, Пшемыслав
20
Пётр Зелиньский
19
Шиманский, Себастиан
9
Роберт Левандовски
22
Ремко Пасвеер
2
Тимбер, Юррин
4
Вирджил ван Дейк
6
Натан Аке
22
Дензел Думфрис
20
Копмейнерс, Теун
21
Френки де Йонг
17
Блинд Дэйли
11
Гейкпо, Коди
7
Стевен Бергвейн
14
Мемфис Депай
Стартовый состав
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
  • 19
    Шиманский, Себастиан
    Полузащитник
  • 59
    Никола Залевский
    Полузащитник
  • 77
    Кароль Линетты
    46
  • 10
    Гжегож Крыховяк
    Полузащитник
  • 29
    Фран­ковс­кий, Пшемыслав
    Полузащитник
  • 14
    Кивёр, Якуб
    Защитник
  • 15
    Камиль Глик
  • 20
    Ян Беднарек
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 7
    Стевен Бергвейн
    Нападающий
  • 14
    Мемфис Депай
    Нападающий
    52
  • 11
    Гейкпо, Коди
    Нападающий
    14
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
    6
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
    46
  • 17
    Блинд Дэйли
  • 2
    Тимбер, Юррин
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
    32
  • 22
    Ремко Пасвеер
Запасные игроки
Тренеры
  • Микневичз, Чзеслав
  • van Gaal, Louis
Статистика матча
11
Штрафные
8
7
Фолы
11
2
Удары в створ
2
Сейвы
2
39%
Владение мячом
61%
3
Удары мимо
4
Блокировано ударов
2
ЖК
1
1
Офсайды
2
Угловые
1
Трансляция
63'
Штрафной удар Ян Беднарек - (Нидерланды)
61'
Желтая карточка
Жёлтая карточка Гейкпо, Коди - (Нидерланды)
61'
Штрафной удар Гейкпо, Коди - (Польша)
60'
Гоооол!!!
ГОЛ! Стевен Бергвейн - (Нидерланды)
59'
Опасный момент
Удар от ворот - (Нидерланды)
59'
Опасный момент
Удар мимо ворот Аркадиуш Милик - (Польша)
56'
Опасный момент
Удар от ворот - (Польша)
56'
Опасный момент
Удар мимо ворот Бергуис, Стевен - (Нидерланды)
54'
Опасный момент
Удар мимо ворот Шиманский, Себастиан - (Польша)
54'
Опасный момент
Удар от ворот - (Нидерланды)
53'
Опасный момент
Удар мимо ворот Аркадиуш Милик - (Польша)
53'
Опасный момент
Удар от ворот - (Нидерланды)
52'
Замена
Замена Мемфис Депай : Янсен, Винсент - (Нидерланды)
51'
Инфо
Травма Мемфис Депай - (Нидерланды)
50'
Штрафной удар Натан Аке - (Польша)
48'
Уголовой
Угловой удар Гейкпо, Коди - (Нидерланды)
47'
Штрафной удар Мемфис Депай - (Польша)
Начался второй тайм
46'
Замена
Замена Кароль Линетты : Аркадиуш Милик - (Польша)
46'
Замена
Замена Френки де Йонг : Мартен де Роон - (Нидерланды)
Свисток
Тайм завершен
Счет периода
45+3'
Уголовой
Угловой удар Пётр Зелиньский - (Польша)
45+1'
Штрафной удар Френки де Йонг - (Польша)
45+1'
Инфо
Показано дополнительное время + 4
45'
Штрафной удар Мемфис Депай - (Польша)
44'
Штрафной удар Дензел Думфрис - (Польша)
43'
Штрафной удар Мемфис Депай - (Польша)
43'
Опасный момент
Удар от ворот - (Польша)
43'
Опасный момент
Удар мимо ворот Бергуис, Стевен - (Нидерланды)
41'
Уголовой
Угловой удар Шиманский, Себастиан - (Польша)
39'
Штрафной удар Шиманский, Себастиан - (Нидерланды)
39'
Штрафной удар Никола Залевский - (Нидерланды)
38'
Сейв - (Нидерланды)
38'
Опасный момент
Удар по воротам Никола Залевский - (Польша)
34'
Штрафной удар Пётр Зелиньский - (Нидерланды)
33'
Штрафной удар Дензел Думфрис - (Польша)
32'
Желтая карточка
Жёлтая карточка Натан Аке - (Нидерланды)
32'
Штрафной удар Натан Аке - (Польша)
31'
Опасный момент
Удар от ворот - (Польша)
31'
Опасный момент
Удар мимо ворот Бергуис, Стевен - (Нидерланды)
28'
Офсайд
Вне игры Шиманский, Себастиан - (Польша)
28'
Штрафной удар Стевен Бергвейн - (Польша)
22'
Штрафной удар Гжегож Крыховяк - (Нидерланды)
20'
Опасный момент
Удар от ворот - (Польша)
20'
Опасный момент
Удар мимо ворот Мемфис Депай - (Нидерланды)
19'
Штрафной удар Роберт Левандовски - (Нидерланды)
15'
Штрафной удар Гжегож Крыховяк - (Нидерланды)
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гейкпо, Коди - (Нидерланды)
10'
Штрафной удар Пётр Зелиньский - (Нидерланды)
9'
Сейв - (Нидерланды)
9'
Опасный момент
Удар по воротам Пётр Зелиньский - (Польша)
9'
Штрафной удар Гейкпо, Коди - (Польша)
6'
Замена
Замена Копмейнерс, Теун : Бергуис, Стевен - (Нидерланды)
2'
Инфо
Травма Копмейнерс, Теун - (Нидерланды)
1'
Штрафной удар Стевен Бергвейн - (Польша)
Свисток
Матч начался
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Анонс матча Польша - Нидерланды 22.09.2022, Лига Наций

Матч между командой Польша и командой Нидерланды будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч пройдет на стадионе Национальный.

Дата проведения матча: 22.09.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Польша и командой Нидерланды:

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Нидерланды и Польша в предыдущем футбольном матче 11.06.2022 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Микневичз, Чзеслав и van Gaal, Louis разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Польша - Нидерланды можно посмотреть 22.09.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Польша - Нидерланды, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Паулу Соуза

Прошедший поединок команды Польша был сыгран против Бельгия - 14.06.2022, в рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Бельгия.

Команда гостей

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Тренер: Франк де Бур

Предыдущий поединок команды Нидерланды был сыгран против Уэльс - 14.06.2022, в рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Нидерланды.

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