Польша - Нидерланды онлайн трансляция матча

Матч между командой Польша и командой Нидерланды будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч пройдет на стадионе Национальный.
Дата проведения матча: 22.09.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Польша и командой Нидерланды:
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Нидерланды и Польша в предыдущем футбольном матче 11.06.2022 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Микневичз, Чзеслав и van Gaal, Louis разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Паулу Соуза
Прошедший поединок команды Польша был сыгран против Бельгия - 14.06.2022, в рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Бельгия.
Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Тренер: Франк де Бур
Предыдущий поединок команды Нидерланды был сыгран против Уэльс - 14.06.2022, в рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Нидерланды.
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