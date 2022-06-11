Польша - Нидерланды онлайн трансляция матча

За последние 5 встреч когда команда Польша играла дома, команда Польша выиграла 2 раз, 0 сыграла в ничью и 3 победы команды Голландия (Нидерланды). Разница голов 8-7 в пользу команды Польша.

Во время последних 10 встреч, команда Польша выиграла 2 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Голландия (Нидерланды) выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-11 в пользу команды Голландия (Нидерланды)

Последняя домашняя победа Польша над Голландия (Нидерланды) была в 1979

Вы знали, что Голландия (Нидерланды) забил 36% голов между минутами 46-60?

Голландия (Нидерланды) не проигрывает в последних 13 играх.

Голландия (Нидерланды) не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Голландия (Нидерланды) пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Голландия (Нидерланды) забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.

Польша выигрывает первый тайм в 30% матчей, Голландия (Нидерланды) выигрывает в 60% матчей.

Польша выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Голландия (Нидерланды) выигрывает в 60%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Когда Польша лидирует 1-0 дома, они побеждают в Польша% своих матчей.

Когда Голландия (Нидерланды) лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.

Когда Польша проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Польша% своих матчей.

Недавнее выступление команды Голландия (Нидерланды) в "Лига наций УЕФА" лучше, чем у команды Польша.

Голландия (Нидерланды)'s performance of the last 5 matches is better than Польша's.

Команда Голландия (Нидерланды) проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Польша (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Польша выиграла 0, команда Голландия (Нидерланды) выиграла 4, 1 ничьи.

Польша забивает 0.8 гола за матч против команды Голландия (Нидерланды), а Голландия (Нидерланды) забивает 1.8 гола против команды Польша (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Польша и Голландия (Нидерланды) - 2.6.