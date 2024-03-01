Эвертон – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 02.03.2024

Английская Премьер-лига. 27-й тур.

2 марта. 17:00. Лондон. "Гудисон Парк"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Если бы "Эвертону" вернули все 10 забранных очков за нарушение финансовых правил лиги, то мы сейчас бы говорили о противостоянии двух середняков, которые претендуют на нечто большее, чем просто середина турнирной таблицы. Но пока "ирискам" вернули лишь 4 балла, поэтому они хоть и отдалились от зоны вылета, но все равно достаточно близки к роковому 18-му месту. Нужно выигрывать и выбираться оттуда.

Но и "Вест Хэм" точно не собирается легко отдавать очки, учитывая, что у них есть своя мотивация попасть в еврокубки. Сейчас у "молотобойцев" есть все шансы.

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Новости "Эвертона"

У команды Шона Дайча все еще только 1 победу в последних 13 матчах во всех турнирах и это действительно звучит как катастрофа, которую нужно как можно скорее исправлять. Однако если взглянуть на соперников и конкретные результаты, то можно заметить, что поражений было не так много и немало раз Миколенко и компания играли вничью, за это нужно поставить небольшой плюс.

Но ничьи сохранить прописку помогают достаточно слабо, необходимо побеждать. Без побед падает моральный дух команды. За последние 5 матчей на их счету 1 поражение и 4 ничьи, они действительно любят расписывать мировые. Единственное поражение было на выезде против "Манчестер Сити" и критиковать ливерпульскую команду за это поражение вряд ли стоит.

Что касается ничьих, то поделили баллы с "Эвертоном" "Брайтон", "Кристал Пэлас", "Тоттенхэм" и "Фулхэм". И все ничьи были результативными, кроме матча против "Фулхэма". Это также важный момент, то есть о железобетонной обороне команды Дайча говорить не приходится, впрочем и забивать они также умеют.

Последняя победа этой команды датируется 17 января и, откровенно говоря, болельщики команды заждались.

Новости "Вест Хэма"

До прошлого тура подопечные Дэвида Мойеса не могли победить в 8 матчах подряд, за эту серию из 8 матчей у них было 4 поражения и 4 ничьи. Это спровоцировало немало разговоров о целесообразности пребывания Дэвида Мойеса на посту главного тренера команды.

Но в прошлом туре они у себя дома одолели "Брентфорд" в результативной перестрелке и наконец вспомнили вкус побед. Возможно, это поможет им и в следующей игре и они продолжат свою серию. Это точно будет особый матч для наставника команды, ведь он уже в который раз вернется на некогда родной для себя "Гудисон Парк".

До победы над "пчелами" они просто без шансов уступили "Арсеналу", "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингему". Во всех этих матчах хотелось задать вопрос не только обороне команды, но и атаке. В один момент показалось, что Боуэн и компания вообще забыли как находить сетку ворот соперника. Но теперь в состав вернулся Лукас Пакета после травмы, поэтому и создавать опасные моменты стало легче.

Турнирная таблица

Личные встречи

29.10.23 АПЛ "Вест Хэм" — "Эвертон" 0:1

21.01.23 АПЛ "Вест Хэм" — "Эвертон" 2:0

18.09.22 АПЛ "Эвертон" — "Вест Хэм" 1:0

03.04.22 АПЛ "Вест Хэм" — "Эвертон" 2:1

17.10.21 АПЛ "Эвертон" — "Вест Хэм" 0:1

Цифры и факты

"Эвертон" сыграл вничью в 5 из последних 6 матчей в рамках Премьер-лиги;

В 6 из последних 7 матчей между "Эвертоном" и "Вест Хэмом" проходила ставка ТМ 2.5;

В 5 из последних 6 матчей "Эвертона" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Шон Дайч накануне этой игры не сможет рассчитывать на помощь Арно Данжума и Деле Алли, они точно пропустят матч из-за травм. Также под вопросом готовность сыграть Андре Гомеша, Льюиса Доббина и Идриссы Гейе.

Что касается "Вест Хэма", то лазарет этой команды абсолютно пустой. Единственный игрок, который пропустит эту игру - это Калвин Филлипс, который отбывает дисквалификацию за красную карточку.

"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд — Годфри, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Гаррисон, Гарнер, Онана, Макнил — Дукуре — Калверт-Льюин

"Вест Хэм", 4-2-3-1: Ареола — Цоуфал, Зума, Мавропанос, Эмерсон — Соучек, Альварес — Кудус, Уорд-Прауз, Пакета — Боуэн

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Вест Хэмом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. "Эвертон" и "Вест Хэм" не выделяются высоким уровнем результативности, как в личных встречах, так и в матчах друг против друга. Также оба коллектива в этом сезоне любят ничьи, поэтому не остается ничего другого, как ожидать малорезультативной ничьей. Она может быть как нулевой, так и с забитыми голами. Надеемся, что хотя бы по 1 голу мы все-таки увидим.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.