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НХЛ. Тампа обыграла Сент-Луис, Вашингтон драматично уступил Чикаго

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Тампа обыграла Сент-Луис, Вашингтон драматично уступил Чикаго

фото - nhl.com

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Каролина – Оттава – 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Флорида – Баффало – 7:4 (0:3, 3:1, 4:0)

Монреаль – Колорадо – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Тампа-Бэй – Сент-Луис – 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Вашингтон – Чикаго – 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Айлендерс – Сан-Хосе – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Миннесота – Нью-Джерси – 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Нэшвилл – Бостон – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Даллас – Коламбус – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Лос-Анджелес – Калгари – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз
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