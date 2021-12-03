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НХЛ. Тампа обыграла Сент-Луис, Вашингтон драматично уступил Чикаго
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - nhl.com
Каролина – Оттава – 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)
Флорида – Баффало – 7:4 (0:3, 3:1, 4:0)
Монреаль – Колорадо – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Тампа-Бэй – Сент-Луис – 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Вашингтон – Чикаго – 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Айлендерс – Сан-Хосе – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Миннесота – Нью-Джерси – 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
Нэшвилл – Бостон – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Даллас – Коламбус – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Лос-Анджелес – Калгари – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
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