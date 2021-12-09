Ломаченко перед боем с Комми сходил на матч НХЛ

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) накануне побывал на Мэдисон Сквер Гарден, где в ночь с субботы на воскресенье проведет бой с экс-чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

Украинец посетил матч регулярного чемпионата НХЛ между Нью-Йорк Рейнджерс и Колорадо (3:7) и получил именной свитер домашней команды.

К слову, Василий Ломаченко сам регулярно выходит на лед и участвует в матчах среди любителей.