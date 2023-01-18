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ВИДЕО. Эта шайба войдет в историю. Игрок Филадельфии забросил с нулевого угла себе между ног

Хоккей
(1 голосов)

Вот!

ВИДЕО. Эта шайба войдет в историю. Игрок Филадельфии забросил с нулевого угла себе между ног

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Филадельфия" в последнее время радует своих поклонников. Из десяти крайних матчей "Флайерс" победили в восьми. Одолели они и кризисный "Анахайм" (5:2). А главным украшением этого поединка стала третья шайба "Филы": канадец Морган Фрост эфетно почти с нулевого угла пробросил мяч себе между ног сразу в ворота соперников! Эффектно!

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В статье: НХЛ Морган Фрост Филадельфия Флайерз
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