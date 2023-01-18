ВИДЕО. Эта шайба войдет в историю. Игрок Филадельфии забросил с нулевого угла себе между ног

"Филадельфия" в последнее время радует своих поклонников. Из десяти крайних матчей "Флайерс" победили в восьми. Одолели они и кризисный "Анахайм" (5:2). А главным украшением этого поединка стала третья шайба "Филы": канадец Морган Фрост эфетно почти с нулевого угла пробросил мяч себе между ног сразу в ворота соперников! Эффектно!