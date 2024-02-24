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НХЛ. Виннипег в овертайме побеждает Чикаго, поражения Коламбус и Эдмонтон

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Виннипег в овертайме побеждает Чикаго, поражения Коламбус и Эдмонтон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 23 на 24 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Коламбус" – "Баффало"

1 – 2 (1-1; 0-0; 0-1)

"Чикаго" – "Виннипег"

2 – 3 после ОТ (0-1; 1-1; 1-0; 0-1)

"Эдмонтон" – "Миннесота"

2 – 4 (0-1; 1-0; 1-3)

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