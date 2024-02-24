Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Виннипег в овертайме побеждает Чикаго, поражения Коламбус и Эдмонтон
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 23 на 24 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Коламбус" – "Баффало"
1 – 2 (1-1; 0-0; 0-1)
"Чикаго" – "Виннипег"
2 – 3 после ОТ (0-1; 1-1; 1-0; 0-1)
"Эдмонтон" – "Миннесота"
2 – 4 (0-1; 1-0; 1-3)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Победа лидера УПЛ, побитый рекорд Баварии, жеребьевки ЛЕ и ЛК. Главные новости за 23 февраля
- Официально: Интер Майами подписал сына легенды Реала
- Вернидуб: Рад, что Монзуль назначили главой судейского комитета. Горжусь ее работой
- Кременчук добыл тяжелую победу над Берсерками в последнем матче сезона
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн