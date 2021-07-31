Анна Рыжикова: Задача в Токио - показать свой максимум

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова прокомментировала выход в полуфинал Олимпиады 2020 в дисциплине бег с барьерами на 400 метров. Ее слова цитирует Суспільне:

"Скажем так, поймала соперниц на контроле. Была задача выйти в полуфинал с первого места, чтобы получить лучшую дорожку. Поэтому половину дистанции бежала быстро, дальше, когда мы сходимся в линию, контролировала соперниц, чтобы набежать на финише и забрать свое первое место.

Задача в Токио? Показать свой максимум. Конкурентки? Голландка стимулирует меня бежать быстрее, тянуться за ней. В этом году на Олимпиаде чрезвычайно сильная конкуренция. И я думаю, что это будет рекордная Олимпиада по результатам, которые покажут в финале. Этому все способствует, здесь быстрая дорожка, сильная конкуренция, все готовы. Очень ждали этой Олимпиады, поэтому будет интересно.

Моя профильная дистанция 400 метров с барьерами, а на 400 метров я выхожу, когда надо сделать тренировки, поработать над скоростью. Поэтому чемпионат Украины рассматривали как тренировку, а то, что получилось выполнить параллельно норматив - просто очень приятно и нужно было сняться официально с этой дистанции, чтобы кто-то из другой страны или нашей мог отобраться по рейтингу. Поэтому я вообще не планировала бежать 400 метров без барьеров, это очень большая нагрузка. Три круга, а потом еще, надеюсь, эстафета. Надо быть роботом, чтобы все это соединить" - сказала она.