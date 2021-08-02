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Кулиш вышел в финал Олимпиады в стрельбе из винтовки с трех положений
Есть шанс на медаль
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-да-Жанейро Сергей Кулиш получил шанс повторить свой медальный успех пятилетней давности.
Кулиш с 6-м результатом вышел в финал Олимпиады в стрельбе из винтовки с трех положений с 50-метровой дистанции.
С колена Кулиш выбил 393 балла из 400, лежа набрал 398 очков, а стоя – 387. Итоговый показатель украинца – 1178 баллов
С первого места в финал Игр в Токио вышел представитель ОКР Сергей Каменский, у которого 1183 очка.
Финал Олимпиады при участии Сергея Кулиша состоится сегодня в 10:50 по киевскому времени.
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