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Кулиш вышел в финал Олимпиады в стрельбе из винтовки с трех положений

Олимпиада
(1 голосов)

Есть шанс на медаль

Кулиш вышел в финал Олимпиады в стрельбе из винтовки с трех положений

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-да-Жанейро Сергей Кулиш получил шанс повторить свой медальный успех пятилетней давности.

Кулиш с 6-м результатом вышел в финал Олимпиады в стрельбе из винтовки с трех положений с 50-метровой дистанции.

С колена Кулиш выбил 393 балла из 400, лежа набрал 398 очков, а стоя – 387. Итоговый показатель украинца – 1178 баллов

С первого места в финал Игр в Токио вышел представитель ОКР Сергей Каменский, у которого 1183 очка.

Финал Олимпиады при участии Сергея Кулиша состоится сегодня в 10:50 по киевскому времени.

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В статье: пулевая стрельба Олимпийские игры 2020 Сергей Кулиш
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