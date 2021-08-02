Кулиш вышел в финал Олимпиады в стрельбе из винтовки с трех положений

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-да-Жанейро Сергей Кулиш получил шанс повторить свой медальный успех пятилетней давности.

Кулиш с 6-м результатом вышел в финал Олимпиады в стрельбе из винтовки с трех положений с 50-метровой дистанции.

С колена Кулиш выбил 393 балла из 400, лежа набрал 398 очков, а стоя – 387. Итоговый показатель украинца – 1178 баллов

С первого места в финал Игр в Токио вышел представитель ОКР Сергей Каменский, у которого 1183 очка.

Финал Олимпиады при участии Сергея Кулиша состоится сегодня в 10:50 по киевскому времени.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!