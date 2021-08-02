Первая в истории спортсменка-трансгендер провалилась на Олимпиаде

Представительница Новой Зеландии в тяжелой атлетике Лорел Хаббард не показала результата в весовой категории свыше 87 кг. Она вошла в историю в качестве первой спортсменки-трансгендера на Олимпийских играх.

Хаббард не взяла стартовый вес (120 кг), а затем дважды уронила штангу весом 125 кг.

Хаббард сменила пол в 35 лет, а ее лучшим результатом в карьере является серебро на чемпионате мира 2017 года. Кроме того, в прошлом году она завоевала золото на этапе Кубка мира в Риме.

Лорен Хаббард занимает седьмое место в мировом рейтинге. На последнем чемпионате мира в Таиланде штангистка из Новой Зеландии стала шестой с результатом 285 кг (131 кг в рывке и 154 кг в толчке).

Международный олимпийский комитет (МОК) с 2016 года разрешил трансгендерам выступать на Олимпийских играх.

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