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Олимпиада-2020. Украинец Тимощенко идет 8-м в современном пятиборье
Пока все неплохо
фото - Reuters
На Олимпийских играх в Токио в современном пятиборье мужчины выяснили сильнейшего в фехтовании.
Обладатель серебра Рио-2016 Павел Тимощенко с показателем побед 22-13 набрал 232 очка и занял 8-е место.
В лидерах после фехтования британец Джо Чунг и представитель ОКР Александр Лифанов (по 250 очков).
Стоит отметить, что 5 лет назад на пути к медали Тимощенко в фехтовании выступил хуже, выиграв 21 бой при 14 поражениях.
Соревнования в современном пятиборье на Олимпиаде в Токио продолжатся в субботу, 7 августа.
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