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Украина идет 4-й по количеству медалей на Паралимпиаде в Токио
Гордимся!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу украинские спортсмены завоевали 12 медалей на Паралимпийских играх в Токио, а главными героинями дня стали обладательницы золота Анна Стеценко (плавание) и Марьяна Шевчук (пауэрлифтинг).
Сегодня украинцы добыли первые медали в легкой атлетике, велоспорте и дзюдо, а также традиционно были на ведущих ролях в плавании и фехтовании.
Украина в медальном зачете Паралимпиады находится на 9-м месте, а по количеству наград (3-12-6) уступает только Китаю, Великобритании и команде ПКР.
Медальный зачет Паралимпийских игр после третьего дня:
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