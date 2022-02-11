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Дайджест ОИ: No war in Ukraine, хорошее выступление в биатлоне, кадр дня Гераскевича в скелетоне
Рассказываем обо всем самом интересном
Соскучились по новостям Олимпиады-2022 в Пекине? Как украинские биатлонистки соревновались в спринте в биатлоне, были ли у нас шансы в лыжных видах спорта, топ-комментарий от Меркушиной и кадр дня: нет войны в Украине от Гераскевича. Собрали главные новости дня Олимпийских игр!
00:00 Привет!
01:09 Женский спринт из биатлона. Мы снова в топ-10!
04:09 Краткие итоги биатлона. Комментарий Меркушиной!
04:48 Супергигант среди женщин и гонка с раздельным стартом.
07:56 Прыжки с большого трамплина
08:19 Кадр дня: No war in Ukraine - Нет войне в Украине
09:30 Для чего нужно подписаться?
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