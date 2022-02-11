Дайджест ОИ: No war in Ukraine, хорошее выступление в биатлоне, кадр дня Гераскевича в скелетоне

Соскучились по новостям Олимпиады-2022 в Пекине? Как украинские биатлонистки соревновались в спринте в биатлоне, были ли у нас шансы в лыжных видах спорта, топ-комментарий от Меркушиной и кадр дня: нет войны в Украине от Гераскевича. Собрали главные новости дня Олимпийских игр!

00:00 Привет!

01:09 Женский спринт из биатлона. Мы снова в топ-10!

04:09 Краткие итоги биатлона. Комментарий Меркушиной!

04:48 Супергигант среди женщин и гонка с раздельным стартом.

07:56 Прыжки с большого трамплина

08:19 Кадр дня: No war in Ukraine - Нет войне в Украине

09:30 Для чего нужно подписаться?