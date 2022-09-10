Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины вынесла Кипр 3:0. У украинских волейболисток – 6 побед в 6 матчах отбора
Украинки без проблем прошли квалификацию
Фото: УНИАН
Женская сборная Украины по волейболу провела последний матч квалификационного турнира к Евро-2023. Сегодня соперницами украинок стали волейболистки из Кипра. Сборная Украины победила со счетом 3:0.
Благодаря сегодняшней победе украинки добились идеального результата в отборочном турнире: шесть побед из шести возможных. Таким образом, у сборной – 17 очков. Более того, украинки отдали всего два сета за весь отборочный цикл.
Украина квалифицировалась на Евро-2023 еще после победы в четвертом матче. Помимо украинок на турнире также отобрались сборные: Румынии, Хорватии, Чехии, Финляндии, Венгрии, Словении, Словакии, Испании, Греции и Боснии и Герцеговины.
Популярное сейчас
- Оболонь догоняет Металлург, Полесье пока без потерь. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Динамо - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ
- "Спорт вне политики". росСМИ попытались очернить Малиновского за его слова о войне и опозоризились
- Украина уступает в четвертьфинале ЧМ по волейболу и покидает турнир
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
Новости по теме
- 22:45 Весь спорт Женская сборная Украины добыла уверенную победу над Венгрией и заняла первое место в группе отбора на ЧЕ
- 22:26 Весь спорт Сборная Украины разорвала Португалию и досрочно попала на женский Евро-2023 по волейболу
- 22:36 Весь спорт Сборная Украины вынесла Португалию 3:0 в отборе на ЧЕ-2023 по волейболу