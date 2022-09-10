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Сборная Украины вынесла Кипр 3:0. У украинских волейболисток – 6 побед в 6 матчах отбора

Другие виды
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Украинки без проблем прошли квалификацию

Сборная Украины вынесла Кипр 3:0. У украинских волейболисток – 6 побед в 6 матчах отбора

Фото: УНИАН

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по волейболу провела последний матч квалификационного турнира к Евро-2023. Сегодня соперницами украинок стали волейболистки из Кипра. Сборная Украины победила со счетом 3:0.

Благодаря сегодняшней победе украинки добились идеального результата в отборочном турнире: шесть побед из шести возможных. Таким образом, у сборной – 17 очков. Более того, украинки отдали всего два сета за весь отборочный цикл.

Украина квалифицировалась на Евро-2023 еще после победы в четвертом матче. Помимо украинок на турнире также отобрались сборные: Румынии, Хорватии, Чехии, Финляндии, Венгрии, Словении, Словакии, Испании, Греции и Боснии и Герцеговины.

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В статье: женская сборная Украины по волейболу
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