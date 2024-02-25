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Вакула дебютировал за Минай
Вышел на замену в матче с Днепром-1
Фото - ФК Минай / Автор - Євгеній Оборевич
Владислав Вакула, который присоединился к "Минаю" во время зимнего трансферного окна дебютировал за ужгородский клуб. Произошло это в матче с "Днепром-1". 24-летний вингер вышел на замену на 64-й минуте и сыграл до конца поединка.
99-й номер "Миная" не смог существенно повлиять на ход поединка. Матч завершился со счетом 1:1.
До переезда в Закарпатье, Владислав выступал в аренде за "Черноморец", где провел 11 матчей в первой части сезона.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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