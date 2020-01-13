Отборочный матч молодежных сборных Украины и Северной Ирландии пройдет на Арене Львов

31 марта 2020 года молодежная сборная Украины в рамках отбора к чемпионату Европы-2021 (U-21) проведет домашний поединок против Северной Ирландии.

При этом УАФ, сообщила, что данный матч состоится во Львове на стадионе "Арена Львов".

Добавим, что 27 марта команда Руслана Ротаня сыграет на выезде с Мальтой, а свою подготовку к ближайшим официальным матчам "сине-желтые" начнут 23 марта.