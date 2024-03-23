Олимпийская сборная Украины теряет еще одного игрока перед матчем с Японией U23
Защитник Карпат не отправился в Фукуоку
Фото: ФК Карпати Львів
Лишь 19 исполнителей осталось в распоряжении Руслана Ротаня. К травмированным Артему Бондаренко, Дмитрию Крыськиву и Николаю Михайленко присоединился защитник "Карпат" Андрей Булеза. Футболист получил повреждение на одной из тренировок львовского клуба и не поехал в японскую Фукуоку.
Напомним, что в понедельник, 25 марта олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к футбольному турниру летних Игр-2024 проведет спарринг против команды Японии U-23.
На сегодня состав сборной выглядит так:
Вратари: Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Георгий Ермаков ("Александрия").
Защитники: Антон Боль ("Заря" Луганск), Марьян Фарина ("Металлист 1925" Харьков), Роман Дидык ("Рух" Львов), Максим Дячук ("Динамо" Киев), Александр Мартынюк ("Александрия"), Егор Маценко ("Шленск", Польша).
Полузащитники: Эльдар Кулиев ("Зира", Азербайджан), Иван Желизко ("Лехия", Польша), Артем Кулаковский, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Артем Шулянский (все - "Александрия"), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир), Алексей Сыч, Олег Федор (оба - "Рух" Львов), Алексей Кащук ("Шахтер" Донецк).
Нападающий: Николай Кухаревич ("Суонси", Уэльс).
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