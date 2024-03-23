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Олимпийская сборная Украины теряет еще одного игрока перед матчем с Японией U23

Молодежная сборная Украины

Защитник Карпат не отправился в Фукуоку

Олимпийская сборная Украины теряет еще одного игрока перед матчем с Японией U23

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Лишь 19 исполнителей осталось в распоряжении Руслана Ротаня. К травмированным Артему Бондаренко, Дмитрию Крыськиву и Николаю Михайленко присоединился защитник "Карпат" Андрей Булеза. Футболист получил повреждение на одной из тренировок львовского клуба и не поехал в японскую Фукуоку.

Напомним, что в понедельник, 25 марта олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к футбольному турниру летних Игр-2024 проведет спарринг против команды Японии U-23.

На сегодня состав сборной выглядит так:

Вратари: Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Георгий Ермаков ("Александрия").

Защитники: Антон Боль ("Заря" Луганск), Марьян Фарина ("Металлист 1925" Харьков), Роман Дидык ("Рух" Львов), Максим Дячук ("Динамо" Киев), Александр Мартынюк ("Александрия"), Егор Маценко ("Шленск", Польша).

Полузащитники: Эльдар Кулиев ("Зира", Азербайджан), Иван Желизко ("Лехия", Польша), Артем Кулаковский, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Артем Шулянский (все - "Александрия"), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир), Алексей Сыч, Олег Федор (оба - "Рух" Львов), Алексей Кащук ("Шахтер" Донецк).

Нападающий: Николай Кухаревич ("Суонси", Уэльс).

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Источник:
uaf.ua
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
23.03.2024 в 20:24
лучше бы потеряли Ротаня
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
23.03.2024 в 20:24
лучше бы потеряли Ротаня
Ответить
0
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