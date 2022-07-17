Короли Персидского залива: кто из украинцев до Ярмоленко играл на Ближнем Востоке

Несмотря на все прогнозы Андрей Ярмоленко выбрал неожиданный вариант продолжения карьеры. СМИ писали о "Фулхэме", "Севилье", "Бешикташе" и "Динамо", а капитан сборной Украины решил присоединиться к "Аль-Айну". С одной стороны, логика понятна – вингер пошел туда, где на него будут точно рассчитывать. В то же время воссоединение с Сергеем Ребровым все равно вызывало удивление – верилось, что Андрей еще найдет себя в Европе и не поедет в такую ​​даль.

Вообще наши соотечественники в Персидском заливе – нечастые гости. Впрочем, подчеркнем, что Ярмоленко – не первый украинский игрок, кто будет играть в одной из арабских (и не только – помним об Иране, но выносим за скобки Израиль, где наших соотечественников было очень много) стран. Рассказываем о других ребятах, которые тоже оказались в этих широтах.

Марко Девич ("Аль-Райан", Катар, сезон 2014/15)

В январе 2015 года натурализованный серб стал частью катарского "Аль-Раяна". На тот момент команда находилась во втором по престижности дивизионе страны и уверенно шла на первом месте (в конце концов "львы" удержали лидерство и вернулись в элиту). Не без помощи Девича, который на протяжении четырехмесячной аренды принял участие в 18 матчах и забил 11 голов.

Некоторое время в прессе говорилось, что нападающий останется в Катаре на полноценной основе. Мол, клуб доволен результатами и обладает достаточными ресурсами, чтобы удовлетворить финансовые аппетиты Марко (что здесь говорить, если одним из его партнеров был Лучо Гонсалес).

Впрочем, реальность оказалась не столь уж привлекательной. Арабские страны обладают огромным капиталом, однако специфически оценивают человеческий ресурс – как итог, Девич не получил всю з/п.

"Своеобразная страна, своеобразные люди. Многие, кто там играл, говорили, что в первую очередь можно хорошо заработать. И вот мне должны четыре из пяти зарплат, решением этого вопроса занимается ФИФА. Первый месяц отыграл на эмоциях, было большое желание играть в футбол, однако потом начинаешь понимать, сколько времени нужно, чтобы просто взять у них какую-то обычную бумажку.

Это психологически тяжело. О них я сказал бы так: "Не все блестящее золото". Там вроде бы все блестит, все большое, но отношение людей... Было трудно", - рассказал центрфорвард по возвращении в Европу.

Владимир Приемов ("Персеполис", Иран, сезон 2016/17)

Владимиру Приемову не привыкать к путешествиям - однажды он испытал такую ​​экзотику, как лига Сингапура, а сегодня находится в Эстонии. В июле 2016-го 30-летний полузащитник отозвался на приглашение иранского "Персеполиса", где, между прочим, пересекся с юным Шахабом Захеди.

Что касается футбольных побед, то Приемову нечем похвастаться. Подчеркнем, что "Персеполис" является лучшим коллективом своей страны, стабильным участником азиатской Лиги чемпионов и может предложить приемлемые условия для профессиональной деятельности. Но не иммунитет для иностранцев – как признался сам Владимир, "иранские игроки зарабатывали больше, чем легионеры".

Хавбек оформил двухлетний контракт, однако задержался до марта 2017 - решил, что не должен сидеть за спинами конкурентов. В его наследии 11 неполных матчей и золото иранской Про-лиги.

Алексей Полянский ("Персеполис", Иран, сезон 2016/17)

Вместе с Приемовым в "Персеполис" перебрался Алексей Полянский. Воспитанник донецкого "Металлурга", известный также по выступлениям за "Зарю" и "Мариуполь", также получил на руки двухлетний трудовой договор.

Несложно догадаться, что Полянского, как и Приемова, постигла аналогичная судьба – он не пользовался спросом в глазах иранского гранда и, как следствие, появился всего в 4 матчах. Игрок скучал по семье, тяжело перенес знакомство с новой атмосферой и был убежден, что не все в клубе хотят видеть его успех.

"Когда футболиста выпускают на замену, на 15 или на 3 минуты - это не игра в футбол, поэтому удовольствия мало. В январе 2017-го я отыграл все 90 минут лишь в одном матче. Болельщики были довольны как результатом матча, так и моей игрой. Однако в клубе остались некоторые лица, которые хотели моей провальной игры. Они же потом говорили, что это была игра против слабой команды. То есть, люди искали во мне и в моей игре только негатив", - подытожил Алексей.

Не сумев адаптироваться, Полянский вместе с Приемовым вернулся в Украину и вскоре завершил карьеру.

Максим Коваль ("Аль-Фатех", Саудовская Аравия, 2018-2022 годы)

Максим Коваль уехал в Саудовскую Аравию не от хорошей жизни – в 25 лет, после провальных попыток в "Оденсе" и "Депортиво" (а главное, после неудач в Киеве) стало очевидно, что он не нужен "Динамо". Зато в составе "Аль-Фатеха", куда голкипера привела очередная аренда, Коваль закрепился - как итог, не вернулся в Украину и провел четыре сезона (хотя и неравномерные).

Бывали ошибки, однако были и классные сейвы - например, Макс взял 10 пенальти с 24-х нанесенных ударов. На его счету 110 поединков, 173 пропущенных мяча и 27 клиншитов - вполне приличные цифры. Проблема в том, что парню не хватило стабильности на длительной дистанции – он мог выдать сухую несколькоматчевую серию, а затем растеряться и вообще прикипеть к скамье запасных.

Коваль не стал человеком, способным делать разницу, был скорее посредственным вратарем даже в такой среде, как первенство Саудовской Аравии, и не завоевал ни одного трофея. Недавно он получил статус свободного агента и пока в поисках новой команды.

Кто еще?

Игорь Гайдук. Киевлянин известен в локальных кругах – защищал цвета винницкой "Нивы", "Оболони", "Маккаби" из Петах-Тиквы, Нетания и Назарета. А еще в 1999-м съездил в вышеупомянутый "Аль-Раян". О катарских подвигах Гайдука почти ничего неизвестно, однако этого достаточно, чтобы фигурировать в нашем списке.

Иван Малимон. Воспитанник колоритного "Темпа" из Шепетовки сменил ряд команд и даже стран - выступал в латвийском "Сконто" и греческом "Эдессаикосе". Нас интересует период в саудовском "Аль-Иттихаде" - там Малимон оказался в 2000-м, сыграл 7 поединков и отгрузил 10 мячей. Примечательно, что партнером Ивана по команде был Роберто Донадони – легендарный полузащитник "Милана".

Мирослав Славов. Нападающий не слишком известен в Украине (хотя на бумаге является финалистом национального кубка 2011/12 в составе донецкого "Металлурга"). С детских лет уроженец Киева рос в Австрии, в футбольном контексте стал паломником: побывал во Франции, Германии, Дании, Латвии. И, что для нас важно – в Объединенных Арабских Эмиратах ("Хаур-Факкан") и Иране ("Падиде").

В обоих коллективах Славов практически не играл, но все же является первым украинским футболистом, которому удалось попасть в ОАЭ.

Ну и не забывайте о Валерии Васильевиче Лобановском. В 90-х Мэтр взялся тренировать сборные Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта. Получилось по-разному: если первые постоянно лезли в дела украинца и провоцировали на конфликт (за что потом сердечно принесли извинения и признали вину), то с Кувейтом Полковник пошумел на Азиатских играх-94 - получил бронзовые медали.