Украинский защитник забил дебютный гол за Депортиво и принес команде победу - ВИДЕО

Левый защитник "Депортиво" Орест Лебеденко отличился дебютным голом за свою новую команду.

Украинец забил в первом тайме матча 24-го тура третьего испанского дивизиона против “Талаверы”. Лебеденко приложился к мячу из-за пределов штрафной и отправил его в правый угол.

Депортиво удержал минимальное преимущество до конца встречи и благодаря набранным очкам поднялся на вторую позицию в турнирной таблице. Теперь к лидеру “Алькоркону” одно очко, а первое место дает возможность напрямую выйти в Сегунду. Правда, у преследователей клуба из Ла-Коруньи есть еще матчи в запасе.

Лебеденко провел в составе "Депортиво" четыре матча. Украинец присоединился к команде на правах свободного агента 21 января этого года. Его предыдущим клубом было "Луго".