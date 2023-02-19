  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский защитник забил дебютный гол за Депортиво и принес команде победу - ВИДЕО
В тренде

Украинский защитник забил дебютный гол за Депортиво и принес команде победу - ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Это его всего четвёртый матч за новый коллектив

Украинский защитник забил дебютный гол за Депортиво и принес команде победу - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый защитник "Депортиво" Орест Лебеденко отличился дебютным голом за свою новую команду.

Украинец забил в первом тайме матча 24-го тура третьего испанского дивизиона против “Талаверы”. Лебеденко приложился к мячу из-за пределов штрафной и отправил его в правый угол.

Депортиво удержал минимальное преимущество до конца встречи и благодаря набранным очкам поднялся на вторую позицию в турнирной таблице. Теперь к лидеру “Алькоркону” одно очко, а первое место дает возможность напрямую выйти в Сегунду. Правда, у преследователей клуба из Ла-Коруньи есть еще матчи в запасе.

Лебеденко провел в составе "Депортиво" четыре матча. Украинец присоединился к команде на правах свободного агента 21 января этого года. Его предыдущим клубом было "Луго".

По теме
yellow-arrow
Артета – о дебютном голе Зинченко в АПЛ: Ему понадобилось слишком много времени. Он тренировал это
yellow-arrow
Яремчук второй раз подряд начнет матч Брюгге в запасе
yellow-arrow
Миколенко – об отце в ВСУ: Мы могли говорить редко, а отправлять сообщения было опасно
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Депортиво (Ла-Корунья) Орест Лебеденко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде