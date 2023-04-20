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Артета – о травме Зинченко: Ему нужно время на восстановление

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Украинец, вероятно, пропустит ближайший матч команды

Артета – о травме Зинченко: Ему нужно время на восстановление

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пока не знает, когда защитники команды Александр Зинченк и Уильям Салиба вернутся на поле после травмы.

Оба, вероятно, не сыграют в ближайшем матче АПЛ против "Саутгемптона".

"Салиба восстанавливается не так быстро, как мы бы хотели. Мы хотим быть уверенными, что когда мы будем выпускать его, он будет готов принять на себя нагрузки и риски, которые мы возьмем на себя, а это невозможно. Возможно, на следующей неделе у нас будет больше информации. Не знаю, когда он сможет вернуться

Зинченко? Здесь мы тоже будем смотреть. Уверенности на этот счет нет. Это мышечное повреждение, и нужно время на восстановление, чего пока не произошло", — сказал Артета.

Напомним, что в текущем сезоне Алекс провел 29 матчей, в которых забил один гол и отдал два результативных паса. Матч 32-го тура АПЛ между "Арсеналом" и "Саутгемптоном" состоится в пятницу, 21 апреля.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко Вильям Салиба
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Источник:
arsenal.com

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