Зинченко передал футболистам Вереса два десятка пар своих бутс
Щедрый презент
Фото: facebook.com/Arsenal
Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко решил помочь ровенскому "Вересу", подарив 20 пар своих бутс. Часть обуви досталась даже игрокам молодежного состава U-19.
"Санька, большое спасибо, надеюсь результат придет", – поблагодарил защитник "Вереса" Николай Квасный.
"Он, как и я левый защитник, поэтому для меня эти бутсы будут не просто обувью, а примером того, что все под силу, главное работать", – сказал футболист молодежки Игорь Ромасюк.
К слову, "Верес" еще ни разу не выигрывал в весенней части чемпионата - 3 ничьих и 3 поражения. Команда Юрия Вирта занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ.
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