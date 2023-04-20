Зинченко передал футболистам Вереса два десятка пар своих бутс

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко решил помочь ровенскому "Вересу", подарив 20 пар своих бутс. Часть обуви досталась даже игрокам молодежного состава U-19.

"Санька, большое спасибо, надеюсь результат придет", – поблагодарил защитник "Вереса" Николай Квасный.

"Он, как и я левый защитник, поэтому для меня эти бутсы будут не просто обувью, а примером того, что все под силу, главное работать", – сказал футболист молодежки Игорь Ромасюк.

К слову, "Верес" еще ни разу не выигрывал в весенней части чемпионата - 3 ничьих и 3 поражения. Команда Юрия Вирта занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ.