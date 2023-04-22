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Кулач забил во втором матче подряд в Азербайджане. На этот раз в ворота Карабаха – ВИДЕО

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Команде украинца удалось вырвать ничью против лидера

Кулач забил во втором матче подряд в Азербайджане. На этот раз в ворота Карабаха – ВИДЕО

Фото: ФК Зіра

Новина українською

В рамках 31-го тура чемпионата Азербайджана "Карабах" принимал на своем поле "Зиру". Хозяева забили два гола на старте второго тайма, но не смогли удержать победный счет.

Украинец Владислав Кулач вышел на поле на 55-й минуте, а уже через 10 минут забил второй мяч "Зиры" в этом матче. Нападающий удачно реализовал выход один на один.

Это второй подряд гол Кулача за “Зиру”. В прошлом матче против "Сабаила" он вышел в старте и тоже забил во втором тайме.

В поединке против "Карабаха" также принял участие еще один украинец: Эльдар Кулиев. 21-летний полузащитник вышел в старте и провел на поле 75 минут.

На счету Кулача два гола в пяти матчах за "Зиру". Кулиев провел свой девятый поединок – у них он отличился тоже двумя забитыми.

За семь туров до завершения чемпионата "Зира" идет на пятом месте, в то время как "Карабах" уверенно лидирует.

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В статье: Владислав Кулач Карабах (Агдам) Эльдар Кулиев ФК Зира
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