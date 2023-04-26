Экс-тренер Динамо Брест: Если бы у Милевского была другая голова, он не играл бы в Бресте

Экс-тренер белорусского "Динамо-Брест" Марцел Личка высказался об Артеме Милевском, который ранее играл за белорусскую команду.

"У меня была команда, по белорусским меркам, очень хорошая. Милевский, Кисляк, игроки с опытом. Что было хорошо? Когда мы владели мячом, я говорил: "Делайте что хотите". Таким игрокам не надо объяснять, что делать с мячом.

У них всех своя история. Милевский, можно сказать, немного сумасшедший. Понятно, если бы у него была другая голова, он не играл бы в Бресте под конец своей карьеры.

Ему поступали предложения из "Ливерпуля", Португалии, но это его частная жизнь.

Но футболист он замечательный. На тренировках он никогда никого не отпускал, не любил проигрывать. Иногда была такая "жара", что приходилось его успокаивать.

Два года с Милей – вообще без проблем. Мне нравятся такие игроки. Порой с ним было тяжело, но на поле это победитель. Его интересовала только победа", — сказал Личка.