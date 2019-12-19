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Экс-тренер брестского Динамо Личка: Когда говорит Милевский - в раздевалке стоит тишина

Наши за границей
(2 голосов)

Марцел Личка рассказал о своей работе с Милевским

Экс-тренер брестского Динамо Личка: Когда говорит Милевский - в раздевалке стоит тишина
Новина українською

Бывший главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка рассказал о работе с украинским форвардом брестчан Артемом Милевским.

"Когда я пришел в клуб, мне сказали, что самый тяжелый характер у Милевского. Но у меня вообще не было с ним проблем. Да, мы кричали друг на друга, но это нормально — я тоже был игроком и мне не нравилось бегать без мяча.

Как-то Артем не вошел в игру в первом тайме матча с "Минском", но я не хотел его менять. В раздевалке я ему сказал, что у него есть 10 минут — если ничего не поменяется, то отправлю его на скамейку запасных. Он сказал: "Никаких проблем", а потом работал еще лучше на тренировках. Ему 34 года, он был капитаном киевского "Динамо", выиграл много трофеев, но он не обиделся. Он — профессионал. Потом Милевский вернулся в стартовый состав и помог команде.

Милевский много не говорит, но когда начинает говорить — в раздевалке тишина. Он может сказать три слова, но его все поймут", — сказал Личка.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест) Марцел Личка
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Источник:
ЧестнОК

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Комментарии (6)
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Alex.696 (Немирів)
19.12.2019 в 18:42
А все таки, класний гравець був.
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0
0
Vroobydov
19.12.2019 в 19:04
Жить в свое удовольствие, загубить талант и не оправдать возложенного доверия не последних в футболе людей? Тьфу, а не класс.
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0
0
Очманілий Заєць (Odessa)
19.12.2019 в 18:10
Ось кого треба тренером в Динамо!Людина, у якої не лише динамівське серце, але й печінка.
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+1
-2
Камонплей
19.12.2019 в 17:26
правильно, тостующего перебивать нельзя
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0
-2
Forsaken (Черкаси)
19.12.2019 в 16:45
Я навіть знаю які три слова він може сказати: "Че ви играете, б*ть". Але це вже чотири слова, тоді не знаю ... :)
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+2
-2
avatar
Харьковчанин (Харків)
19.12.2019 в 16:42
Цену бульбашу набивают!
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+1
-2

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