Экс-тренер брестского Динамо Личка: Когда говорит Милевский - в раздевалке стоит тишина

Бывший главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка рассказал о работе с украинским форвардом брестчан Артемом Милевским.

"Когда я пришел в клуб, мне сказали, что самый тяжелый характер у Милевского. Но у меня вообще не было с ним проблем. Да, мы кричали друг на друга, но это нормально — я тоже был игроком и мне не нравилось бегать без мяча.

Как-то Артем не вошел в игру в первом тайме матча с "Минском", но я не хотел его менять. В раздевалке я ему сказал, что у него есть 10 минут — если ничего не поменяется, то отправлю его на скамейку запасных. Он сказал: "Никаких проблем", а потом работал еще лучше на тренировках. Ему 34 года, он был капитаном киевского "Динамо", выиграл много трофеев, но он не обиделся. Он — профессионал. Потом Милевский вернулся в стартовый состав и помог команде.

Милевский много не говорит, но когда начинает говорить — в раздевалке тишина. Он может сказать три слова, но его все поймут", — сказал Личка.