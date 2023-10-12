Глен Джонсон: После дебютного гола Мудрик окончательно поверит в свои силы

Бывший защитник "Челси", "Ливерпуля" и сборной Англии Глен Джонсон порассуждал о том, как на вингера "аристократов" Михаила Мудрика может повлиять его первый гол за лондонский клуб. Напомним, украинец отличился в ворота "Фулхэма" (2:0, 2 октября) в матче 7-го тура АПЛ.

"Атакующим игрокам нужно забивать, стараться оказываться в наиболее выгодной позиции, а также быть готовыми к промахам. Ты будешь промахиваться намного реже, если веришь в себя.

Хорошая новость для Михаила в том, что он наконец-то отметился голом в АПЛ – но он не может позволить себе остановиться на достигнутом. Ему необходимо продолжать забивать и создавать голевые ситуации у чужих ворот.

Очевидно, Михаил многое может предложить "Челси". После своего дебютного гола он, надеюсь, окончательно обретет веру в свои силы", – приводит слова Betfred Джонсон.

В текущем сезоне Мудрик провел 8 матчей за "Челси" во всех турнирах.