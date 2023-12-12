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Зинченко остался в запасе Арсенала на матч ЛЧ против ПСВ

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Матч не имеет турнирного значения, но ожидается с интересом

Зинченко остался в запасе Арсенала на матч ЛЧ против ПСВ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 декабря, в рамках 6-го тура Лиги чемпионов ПСВ примет лондонский "Арсенал". Матч начнется в 19:45.

Поединок не имеет решающего турнирного значений, так как "Арсенал" уже забронировал себе первое место в группе, а ПСВ – второе, и тем не менее, ожидается интересным.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко остался в запасе на этот поединок.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Также отметим, что Зинченко в текущем сезоне сыграл за "Арсенал" 21 матч, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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