Зинченко остался в запасе Арсенала на матч ЛЧ против ПСВ
Матч не имеет турнирного значения, но ожидается с интересом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 12 декабря, в рамках 6-го тура
Поединок не имеет решающего турнирного значений, так как "Арсенал" уже забронировал себе первое место в группе, а ПСВ – второе, и тем не менее, ожидается интересным.
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко остался в запасе на этот поединок.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также отметим, что Зинченко в текущем сезоне сыграл за "Арсенал" 21 матч, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
???? ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) December 12, 2023
???? @biel_m04 at the back
© Jorginho captains the side
⚡️ @reissnelson9 in attack
Come on you Gunners ✊ pic.twitter.com/KY15EBBH5Z
Armando & Mauro back in the XI! ????#PSVARS #UCL https://t.co/HdKrLaibQp pic.twitter.com/AkrVE4BFDS— PSV (@PSV) December 12, 2023
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