Пластун может сменить команду в Болгарии

Украинский защитник "Лудогорца" Игорь Пластун в зимнее трнансферное окно может покинуть свою нынешнюю команду.

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Главный тренер команды Георгий Дерменджиев не рассчитывает на украинца и не включил его в список игроков, которые отправились на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

К слову, Пластун не особо горит желанием покидать Болгарию, и вполне возможно останется там – по информации болгарских СМИ и авторитетного портала Transfermarkt, в его услугах заинтересован столичный ЦСКА.

Напомним, что в общей сложности защитник выступал за "Лудогорец" на протяжении четырех лет, с 2016-го по 2018-й и с 2021-го по 2023-й. За это время Пластун четыре раза стал чемпионом Болгарии, два раза завоевал Суперкубок и один – Кубок страны. По итогам сезона-2021/2022 он был признан лучшим игроком чемпионата Болгарии.