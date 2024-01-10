Скрипник хочет вернуть Гармаша в УПЛ

Экс-хавбек "Динамо" Денис Гармаш, который сейчас играет за хорватский Осиек, может вернуться в УПЛ.

Как сообщает "ТаТоТаке", в Гармаше лично заинтересован главный тренер " Металлиста 1925 " Виктор Скрипник. Сам футболист также заинтересован в таком варианте.

Напомним, что 33-летний Гармаш перешел в хорватский клуб летом этого года с Динамо, подписав контракт до 30 июня 2024 года, однако в "Осиеке" у Дениса не пошло. В текущем сезоне он сыграл всего 4 матча без результативный действий.