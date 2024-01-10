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Скрипник хочет вернуть Гармаша в УПЛ

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Денис также заинтересован в варианте с Металлистом 1925

Скрипник хочет вернуть Гармаша в УПЛ

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

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Экс-хавбек "Динамо" Денис Гармаш, который сейчас играет за хорватский Осиек, может вернуться в УПЛ.

Как сообщает "ТаТоТаке", в Гармаше лично заинтересован главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник. Сам футболист также заинтересован в таком варианте.

Напомним, что 33-летний Гармаш перешел в хорватский клуб летом этого года с Динамо, подписав контракт до 30 июня 2024 года, однако в "Осиеке" у Дениса не пошло. В текущем сезоне он сыграл всего 4 матча без результативный действий.

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Денис Гармаш Осиек Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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