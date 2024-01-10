Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скрипник хочет вернуть Гармаша в УПЛ
Денис также заинтересован в варианте с Металлистом 1925
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Экс-хавбек "Динамо" Денис Гармаш, который сейчас играет за хорватский Осиек, может вернуться в УПЛ.
Как сообщает "ТаТоТаке", в Гармаше лично заинтересован главный тренер "
Напомним, что 33-летний Гармаш перешел в хорватский клуб летом этого года с Динамо, подписав контракт до 30 июня 2024 года, однако в "Осиеке" у Дениса не пошло. В текущем сезоне он сыграл всего 4 матча без результативный действий.
Популярное сейчас
- Первым новичком Карпат станет бывший хавбек Зари
- Впервые в истории в основном раунде турниров серии Большого шлема сыграет четыре украинки
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Чоботенко: 23 февраля 2022 года нас собрал Маркевич и сказал: Это фигня, не верьте. Все будет хорошо
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО