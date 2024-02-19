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Валенсия готова выкупить контракт Яремчука при одном условии

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Украинский форвард может остаться в Испании

Валенсия готова выкупить контракт Яремчука при одном условии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Валенсия" готова рассмотреть возможность очередной аренды или даже трансфера форварда Романа Яремчука, сообщает Футбол 24.

По информации источника, испанцы пойдут на сделку в том случае, если "Брюгге" будет открытым к переговорам на более скромных условиях, чем 17 млн евро.

Сейчас в клубе считают, что оставить украинца будет сложно именно из-за финансовых аппетитов бельгийцев. Однако, в Испании очень довольны прогрессом Романа и его нынешней формой.

Летом "летучие мыши" попытаются завершить сделку с Рафой Миром, однако будущее Романа не связано с форвардом "Севильи". "Валенсия" считает их совместимыми и не против получить обоих.

Напомним, в текущем сезоне Яремчук провел за испанцев 21 матч во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Алина Ерофеева
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