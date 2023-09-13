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13 мячей в двух играх! Испания - Кипр 6:0. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Феноменальная "Фурия"

13 мячей в двух играх! Испания - Кипр 6:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose-Luis Contreras/MB Media

Новина українською

Понятно, что Грузия и Кипр - соперники несильные, но все же забить им двоим 13 голов - это нечто из ряда вон выходящее. Испания впечатляет.

Сегодня "Красная фурия" позволила островитянам лишь раз пробить по своим воротам, а все остальное время провела на чужой половине, из-за чего матч в целом напоминал одну сплошную испанскую атаку. Браво!

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Испания - Кипр - 6:0

Голы: Гави, 18, Мерино, 33, Хоселу, 70, Ферран Торрес, 73, 83, Баэна, 77

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В статье: Испания Кипр
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