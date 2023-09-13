13 мячей в двух играх! Испания - Кипр 6:0. Видео голов и обзор матча
Феноменальная "Фурия"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose-Luis Contreras/MB Media
Понятно, что Грузия и Кипр - соперники несильные, но все же забить им двоим 13 голов - это нечто из ряда вон выходящее. Испания впечатляет.
Сегодня "Красная фурия" позволила островитянам лишь раз пробить по своим воротам, а все остальное время провела на чужой половине, из-за чего матч в целом напоминал одну сплошную испанскую атаку. Браво!
Отбор на Евро-2024. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"
Испания - Кипр - 6:0
Голы: Гави, 18, Мерино, 33, Хоселу, 70, Ферран Торрес, 73, 83, Баэна, 77
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Италия – Украина. АУДИО онлайн трансляция отбора на ЕВРО 2024
- Защищая Украину, погиб брат Дмитрия Ризныка
- Путин назвал условие для диалога с Украиной
- Пора менять тренера? Германия - Япония 1:4. Видео голов и обзор матча
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн