13 мячей в двух играх! Испания - Кипр 6:0. Видео голов и обзор матча

Понятно, что Грузия и Кипр - соперники несильные, но все же забить им двоим 13 голов - это нечто из ряда вон выходящее. Испания впечатляет.

Сегодня "Красная фурия" позволила островитянам лишь раз пробить по своим воротам, а все остальное время провела на чужой половине, из-за чего матч в целом напоминал одну сплошную испанскую атаку. Браво!

Отбор на Евро-2024. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

Испания - Кипр - 6:0

Голы: Гави, 18, Мерино, 33, Хоселу, 70, Ферран Торрес, 73, 83, Баэна, 77