NaVi упали в плей-офф нижней сетки дивизиона Divine на OMEGA League

С 10 августа по 5 сентября проходит европейский онлайн-турнир по Dota 2 - дивизион Divine на OMEGA League. Призовой фонд составляет 50 000 долларов.

В полуфинале команда украинской организации Natus Vincere проиграла 5men. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась безнадежным поражением "рожденных побеждать" - 0:2.

Таким образом, NaVi упали в нижнюю сетку - команда Павла "9pasha" Хвастунова сыграет с Cyber Legacy.

Читайте также NaVi победили HellRaisers в плей-офф OMEGA League

В свою очередь 5men в финале "винеров" сыграют с FlyToMoon, которые вчера победили Ninjas in Pyjamas.