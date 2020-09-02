  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. NaVi упали в плей-офф нижней сетки дивизиона Divine на OMEGA League
В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NaVi упали в плей-офф нижней сетки дивизиона Divine на OMEGA League

Dota 2
(1 голосов)

"Рожденные побеждать" уступили 5men

NaVi упали в плей-офф нижней сетки дивизиона Divine на OMEGA League
Новина українською

С 10 августа по 5 сентября проходит европейский онлайн-турнир по Dota 2 - дивизион Divine на OMEGA League. Призовой фонд составляет 50 000 долларов.

В полуфинале команда украинской организации Natus Vincere проиграла 5men. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась безнадежным поражением "рожденных побеждать" - 0:2.

Таким образом, NaVi упали в нижнюю сетку - команда Павла "9pasha" Хвастунова сыграет с Cyber Legacy.

Читайте такжеNaVi победили HellRaisers в плей-офф OMEGA League

В свою очередь 5men в финале "винеров" сыграют с FlyToMoon, которые вчера победили Ninjas in Pyjamas.

Запись поединка между Natus Vincere и 5men

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Natus Vincere
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...