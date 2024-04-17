Волочай: В том, что киберспорт в Украине русифицирован, есть моя прямая вина

Украинский киберспортивный и футбольный комментатор Виталий "v1lat" Волочай рассказал, почему киберспорт в Украине является русифицированным.

"Чувствую ли я ответственность? Конечно. Не то, что чувствую - это прямая вина, в том числе моя. Учитывая, что я был лидером этой движухи - едва ли не главная вина.

Киберспорт вообще территориально обусловлен тем, что мы не могли не играть с россиянами из-за условий интернета. Большинство игровых серверов крупные компании размещали в Москве. То есть нам для того, чтобы играть в 2015-м с немцами, надо было играть на франкфуртских серверах - а там задержка 150 мс, это было нереально. На московских серверах это было 30 мс.

То есть все наши полупрофессиональные киберспортсмены, кто хотел играть, они не могли играть. Даже когда ты заходил в CS, нажимал поиск игры - тебя автоматом кидает на ближайший сервер, это была Москва, и ты играл с русскими. Поэтому и команды у нас формировались смешанные: белорусы, казахи, украинцы, русские, молдаване. И это с 2005-го варилось в одной каше.

Когда уже стал лучше интернет, где-то в середине 10-х у нас начали появляться первые украинцы, которые поехали играть туда. Simple поехал играть в Америку, еще кто-то поехал играть в Германию за европейские команды. Но это все ровно варилось в одном огромном котле, который назывался "СНГ".

И весь мировой киберспорт делился на регионы, так, как футбол делится: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Европа, Азия. Киберспорт делился на Америку, Азию, Юго-восточную Азию, Западную Европу и СНГ. Причем оно даже не называлось "Eastern Europe", сейчас оно уже называется так. с 2022-го весь киберспортивный мир теперь называет регион "Eastern Europe". А Украина относится к Western Europe.

И да, наша ответственность в этом очень большая, потому что мы не видели действительно проблемы в этом. Мы думали, что киберспортивный мир не является никак относительным к политике, это абсолютно глобальный большой мир, и если что-то произойдет, конечно, российские киберспортсмены не поддержат деяния своего правительства, если не дай Бог.

А потом случилось 24.02.22. Люди честно говорят, что у некоторых глаза открываются. У меня не то, чтобы глаза открылись - я реально о***л. У меня даже в компании Minecast работало три россиянина и два белоруса. Два россиянина в первый день войны сбежали, и сейчас они абсолютно нормально живут в России работают. Один остался здесь, работает здесь, донатит на ВСУ, ведет очень активную публичную деятельность, из-за которой он никогда не вернется домой. Белорус тоже остался, выучил украинский, сейчас на украинском комментирует.

Но я за 10 лет в киберспорте работал с огромным количеством россиян - молодыми, интровертами, людьми, которые объездили весь мир, которые были на турнирах в Америке, Канаде, ЮАР, Китае, где угодно. Все, как один, позасовывали языки в жопу. Ни один киберспортивный российский деятель, ни один, как и спортсмен, не сказал, что это плохо", - рассказал Виталий Волочай.