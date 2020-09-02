Virtus.pro покинули дивизион Immortal на OMEGA League

В период с 14-го августа по 6-е сентября проходят матчи европейского региона дивизиона Immortal в рамках турнира по Dota 2 - OMEGA League. Призовой фонд соревнования составляет 500 000 долларов.

В матче первого раунда плей-офф нижней сетки Virtus.pro проиграли Team Liquid. Встреча прохоидла в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 1:2 в пользу "жидких".

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Таким образом, "медведи" покинули турнир, заняли 7-8 место и заработали 15 000 долларов. В свою очередь команда Айдена "iNSaNiA" Саркои прошла в следующий этап матчей на вылет, где сыграет против того, кто проиграет в паре Nigma - OG.